CANAL RCN
Colombia Video

Nuevos videos muestran el momento en el que golpean hasta la muerte a conductor en Bogotá

Momentos antes, el conductor habría arrollado motociclistas. El hecho está bajo investigación.

Noticias RCN

noviembre 14 de 2025
08:05 a. m.
Noticias RCN conoció en exclusiva nuevos videos sobre el caso de un conductor que, luego de presuntamente arrollar motociclistas en aparente estado de embriaguez, murió tras ser linchado por la comunidad en Bogotá.

La situación se presentó en la noche del martes 11 de noviembre en Kennedy. Mauricio Cendales estaba manejando un campero y se cree que hizo maniobras que perjudicaron a los motociclistas.

Familia asegura que tenía ansiedad y depresión

Al momento de llegar al barrio Tintal, los vecinos golpearon a este hombre. Los videos muestran que la violencia fue desmedida, debido a que lo atacaron usando sillas, cascos de motocicleta, palos y cadenas.

La familia aseguró que él tenía crisis de ansiedad y depresión. A pesar de la presencia de la Policía, la horda lo golpeó sin piedad hasta dejarlo tendido en el suelo. Su vehículo quedó destrozado.

Con base en lo mostrado en los videos conocidos por Noticias RCN, se ven a tres personas que insaciablemente lo atacaron, incluso teniendo a un uniformado al lado tratando de defenderlo. A los pocos segundos, más personas se unieron a la golpiza.

Durante el material audiovisual, se ve el que quizás fue el golpe fulminante con una silla directo a la cabeza. El policía, quien mostró impotencia, pidió refuerzos cuando la situación ya estaba bastante descontrolada.

El llamado a no tomar justicia con mano propia

Las autoridades tienen estos videos con el fin de identificar a los agresores. En paralelo, han impulsado campañas de concientización sobre la intolerancia y la justicia con mano propia.

Ante cualquier situación, recomiendan llamar a la línea 123 para que las autoridades competentes atiendan la situación. El mensaje también radica en conservar la calma y no tomar acciones con cabeza caliente que puedan acabar trágicas.

El alcalde Carlos Fernando Galán rechazó lo ocurrido: “Los hechos previos, en los que el vehículo arrolló unas motos, al igual que el linchamiento, están siendo investigados para determinar, en cada caso, las responsabilidades. El mensaje es claro: no podemos permitir que se justifique la justicia por mano propia. En ningún caso”.

