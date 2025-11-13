CANAL RCN
Así se frustró lo que parecía ser el robo perfecto en Bogotá: el botín era millonario

Los ladrones aprovecharon la madrugada para robar costosos productos tecnológicos de una bodega.

Impiden que dos ladrones se lleven millonario botín tecnológico.
Impiden que dos ladrones se lleven millonario botín tecnológico. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá.

noviembre 13 de 2025
01:20 p. m.
Durante la madrugada de este jueves 13 de noviembre, en el barrio Alcazares, dos ladrones rompieron las ventanas para ingresar a la bodega de una empresa de seguridad.

Las cámaras mostraron el momento en el que entraron y durante pocos minutos, se llevaron dos computadores, una tablet y una cámara digital; mercancía avaluada en 12 millones de pesos. Sin embargo, la empresa de seguridad los tenía vigilados y pudo llamar a la Policía.

Ladrones quedaron rodeados en la bodega

Los ladrones, que estaban armados con un puñal, no alcanzaron a salir de la bodega cuando llegaron los uniformados a capturarlos. Uno de ellos tiene antecedentes por este mismo crimen.

El Sistema Integrado de Información Estadística, Delincuencial y Contravencional de la Policía muestra que entre enero y septiembre, hubo 6.589 robos a comercios en Bogotá. Se presentaron 2.011 casos menos que el año pasado.

Este delito se cometió especialmente en las tardes de los viernes, martes y miércoles. Además, los tres meses con más casos fueron enero, febrero y julio. Hubo menos de mil casos en los que se manipularon armas.

Bajaron los hurtos a comercios

Frente a las localidades, todas tuvieron menores reportes que en 2024: Usaquén (.13%), Chapinero (-24%), Santa Fe (-48.4%), San Cristóbal (-23.6%), Usme (-26.6%), Tunjuelito (-1.6%), Bosa (-35.8%), Kennedy (-24.9%), Fontibón (-26.1%), Engativá (-14.1%), Suba (-13.6%), Barrios Unidos (-16%), Teusaquillo (-5.4%), Los Mártires (-66.5), Antonio Nariño (-29%), Puente Aranda (-18.8%), Candelaria (-8.9%), Rafael Uribe Uribe (-39.5) y Ciudad Bolívar (-35.7%).

Los otros tipos de hurto que también bajaron fueron contra entidades financieras, residencias, automotores y motocicletas. En cambio, aumentaron los que fueron contra personas y abigeato.

En caso de ser víctima de un robo, el Distrito dispone de la línea (601) 3779595, ext. 1137 para denunciar. El caso quedará en manos de un equipo de Asistencia Integral a la Denuncia.

 

