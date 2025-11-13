Así se frustró lo que parecía ser el robo perfecto en Bogotá: el botín era millonario

Durante la madrugada de este jueves 13 de noviembre, en el barrio Alcazares, dos ladrones rompieron las ventanas para ingresar a la bodega de una empresa de seguridad.

Las cámaras mostraron el momento en el que entraron y durante pocos minutos, se llevaron dos computadores, una tablet y una cámara digital; mercancía avaluada en 12 millones de pesos. Sin embargo, la empresa de seguridad los tenía vigilados y pudo llamar a la Policía.

Ladrones quedaron rodeados en la bodega

Los ladrones, que estaban armados con un puñal, no alcanzaron a salir de la bodega cuando llegaron los uniformados a capturarlos. Uno de ellos tiene antecedentes por este mismo crimen.

El Sistema Integrado de Información Estadística, Delincuencial y Contravencional de la Policía muestra que entre enero y septiembre, hubo 6.589 robos a comercios en Bogotá. Se presentaron 2.011 casos menos que el año pasado.

Este delito se cometió especialmente en las tardes de los viernes, martes y miércoles. Además, los tres meses con más casos fueron enero, febrero y julio. Hubo menos de mil casos en los que se manipularon armas.

Bajaron los hurtos a comercios

Frente a las localidades, todas tuvieron menores reportes que en 2024: Usaquén (.13%), Chapinero (-24%), Santa Fe (-48.4%), San Cristóbal (-23.6%), Usme (-26.6%), Tunjuelito (-1.6%), Bosa (-35.8%), Kennedy (-24.9%), Fontibón (-26.1%), Engativá (-14.1%), Suba (-13.6%), Barrios Unidos (-16%), Teusaquillo (-5.4%), Los Mártires (-66.5), Antonio Nariño (-29%), Puente Aranda (-18.8%), Candelaria (-8.9%), Rafael Uribe Uribe (-39.5) y Ciudad Bolívar (-35.7%).

Los otros tipos de hurto que también bajaron fueron contra entidades financieras, residencias, automotores y motocicletas. En cambio, aumentaron los que fueron contra personas y abigeato.

En caso de ser víctima de un robo, el Distrito dispone de la línea (601) 3779595, ext. 1137 para denunciar. El caso quedará en manos de un equipo de Asistencia Integral a la Denuncia.