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VIDEO | Atraco desembocó en impresionante persecución en El Poblado, Medellín: hubo capturas

Uno de los delincuentes está en un centro médico y bajo la custodia de la Policía.

Noticias RCN

mayo 01 de 2026
01:41 p. m.
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Dos violentos episodios de inseguridad sacudieron ayer el área metropolitana de Medellín, dejando como saldo la captura de cuatro presuntos delincuentes tras persecuciones policiales y enfrentamientos que pusieron en evidencia la escalada de criminalidad en zonas tradicionales.

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El primer incidente ocurrió en el barrio El Poblado, donde delincuentes armados atracaron a los ocupantes de un vehículo. Esto desencadenó una operación policial que culminó con dos capturas.

Persecución fue protagonizada por dos ladrones en moto

Las cámaras de seguridad jugaron un papel crucial al identificar la motocicleta utilizada por los atacantes, permitiendo que las autoridades activaran un seguimiento en tiempo real que llevó a la persecución.

Los presuntos responsables intentaron evadir a la Policía, pero el seguimiento continuó hasta que se estrellaron y fueron capturados en flagrancia. Uno de los detenidos resultó herido y actualmente se encuentra hospitalizado bajo custodia.

Para sorpresa de los investigadores, este individuo portaba un brazalete del INPEC, por lo que debía estar cumpliendo una medida de aseguramiento o una pena. Asimismo, las autoridades determinaron que los capturados también participaron en otro hurto perpetrado contra una mujer en la misma zona.

Violento crimen en Bello

Los elementos recuperados tras la persecución fueron devueltos a sus dueños, mientras que los cuatro delincuentes capturados en ambos operativos serán presentados en las próximas horas ante un juez de Medellín, donde enfrentarán cargos por hurto agravado y porte ilegal de armas.

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Paralelamente, en el municipio de Bello, específicamente en los alrededores del Centro Comercial Puerta del Norte, se registró otro violento episodio. Un intendente de policía retirado enfrentó a dos ladrones que intentaban cometer un hurto, desencadenando una balacera en plena vía pública.

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