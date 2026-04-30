Fingía ser mujer en app de citas para seducir y robar a extranjeros en Medellín: ellas eran ‘Las Tinderianas’

En Medellín desarticularon una banda criminal conocida como ‘Las Tinderianas’, especializada en robar a turistas extranjeros mediante el uso de aplicaciones de citas.

Entre los cuatro capturados se encuentra un hombre que se hacía pasar por mujer para generar mayor confianza entre las víctimas.

La investigación, que se extendió durante seis meses, comenzó tras las denuncias de 24 extranjeros provenientes de Estados Unidos, Italia, Argentina, Noruega y España.

Las víctimas reportaron haber sido contactadas a través de plataformas digitales y posteriormente despojadas de sus pertenencias.

Así cayeron las peligrosas ‘Tinderianas’ en Antioquia

El análisis de 17 cámaras de seguridad ubicadas en hoteles de los barrios El Poblado, Laureles y el municipio de Envigado permitió a las autoridades documentar el modus operandi de la banda.

Las grabaciones muestran cómo los delincuentes ingresaban a los establecimientos acompañando a turistas extranjeros y, horas después, salían solos portando las pertenencias robadas.

En uno de los videos se observa a uno de los captores saliendo incluso con un cuadro.

Fingía ser mujer para seducir a sus víctimas en app de citas

Entre los detenidos destaca alias Tatú, quien utilizaba identidad femenina falsa para establecer contacto con las víctimas y generar confianza antes de cometer los hurtos.

Esta estrategia les permitía acceder más fácilmente a los espacios privados donde se hospedaban los turistas.

Los hoteles afectados se concentraron principalmente en zonas turísticas de alta concurrencia de visitantes extranjeros.

Las víctimas eran seleccionadas estratégicamente a través de perfiles creados en plataformas de citas, donde los integrantes de la banda se presentaban como personas interesadas en establecer encuentros.

En lo que va del año 2026, 173 turistas internacionales han sido víctimas de algún tipo de robo en la ciudad, lo que representa un desafío para las autoridades locales en materia de seguridad turística.

Las capturas se realizaron en operativos coordinados en diferentes puntos de la ciudad. Los cuatro detenidos enfrentarán cargos por hurto agravado y asociación para delinquir. Las autoridades continúan investigando si existen más víctimas que no hayan presentado denuncias formales.