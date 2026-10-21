Caso Valeria Afanador: Gobernación de Cundinamarca anuncia el cierre definitivo de su colegio

En respuesta a un recurso de apelación contra la decisión administrativa sancionatoria que fue impuesta en junio de 2026 al Gimnasio Campestre Los Laureles, en el que estudiaba la pequeña Valeria Afanador, la Gobernación de Cundinamarca confirmó la cancelación de su licencia de funcionamiento a partir de la finalización del calendario académico del año lectivo 2026.

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