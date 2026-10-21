Caso Valeria Afanador: Gobernación de Cundinamarca anuncia el cierre definitivo de su colegio
La menor desapareció de las instalaciones del colegio el 12 de agosto de 2025 y fue encontrada sin vida, en un río ubicado en cercanías a la institución, el día 29.
Noticias RCN
octubre 21 de 2026
11:54 a. m.
11:54 a. m.
En respuesta a un recurso de apelación contra la decisión administrativa sancionatoria que fue impuesta en junio de 2026 al Gimnasio Campestre Los Laureles, en el que estudiaba la pequeña Valeria Afanador, la Gobernación de Cundinamarca confirmó la cancelación de su licencia de funcionamiento a partir de la finalización del calendario académico del año lectivo 2026.
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