CANAL RCN
Colombia

Cárcel para miembros de Los Paisas: banda que sembró terror en Soacha con ola de asesinatos

Al menos seis crímenes ocurrieron este año, pero se investigan más.

Los Paisas, detrás de al menos seis asesinatos en Soacha.
Los Paisas, detrás de al menos seis asesinatos en Soacha. Foto: Fiscalía.

Noticias RCN

diciembre 02 de 2025
02:40 p. m.
Se le puso punto final a una estructura que se dedicó a sembrar terror en Soacha con una serie de homicidios ocurridos este año.

Entre enero y septiembre, la Policía tuvo registros de seis homicidios. Lo particular es que habrían seguido un patrón, lo cual generó la sospecha de que era el modus operandi de una banda.

El secuestro y asesinato de un adolescente

A medida que pasaban los meses, las investigaciones fueron arrojando resultados importantes. En un punto, se tuvo identificada a la estructura, llamada Los Paisas. Cometieron los asesinatos como respuesta al control del microtráfico en la comuna 4 de Cazucá.

Las autoridades detallaron que en Soacha hay una preocupante situación relacionada con las drogas. En aras de quedarse en solitario con el negocio, las bandas han entrado en conflictos, los cuales terminan con los asesinatos.

Sin embargo, los vecinos han estado en contra de su presencia y, especialmente, del ambiente de zozobra que han generado sus disputas. La respuesta de Los Paisas fue secuestrar, torturar con un machete y asesinar con una pistola a un joven. El crimen se cometió el 4 de septiembre.

Un miembro es menor de edad

Finalmente, fueron capturados ocho miembros que integraban esta banda: Juan Sebastián Chávez Vargas, Carlos Exneider Gutiérrez Sánchez, Jesús Andrés Rentería Arboleda, Nírida Zenaida Sánchez Rodríguez, Alexander Franco Oquendo, Luis Felipe Cataño Gil, Yobani Andrés Salazar Ortega y Michael Smith Hernández Bonilla. Un menor de 17 años fue aprehendido.

Tras la respectiva imputación, ninguno aceptó cargos. Todos fueron enviados a la cárcel mientras avanza el proceso, a excepción del adolescente que quedó en internamiento.

De acuerdo con la fiscal, el origen de Los Paisas se dio en Antioquia: “Se ha asentado parte de esa organización en la comuna 4 de Cazucá. Se encuentra estructurada por un cabecilla de zona y coordinadores como jefes de sicarios”.

Aparte del crimen del 4 de septiembre, se tienen registrados asesinatos que se dieron el 28 de abril, 9 de julio, 28 de enero y 27 de marzo.

