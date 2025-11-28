Abandonaron a conductor en una zona boscosa de Soacha tras intimidarlo y robarle su vehículo en Soacha

Un transportador que avanzaba por la autopista Sur fue interceptado por delincuentes que lo intimidaron, lo obligaron a dejar el automotor y lo trasladaron hasta una zona boscosa donde lo dejaron tirado.

El camión trasladaba mercancía proveniente de Ipiales, Nariño, avaluada en 50 millones de pesos.

Delincuentes robaron camión con mercancía a conductor en Soacha

Los hechos se registraron cuando un automóvil se atravesó en el trayecto del camión que circulaba por la autopista Sur.

En ese momento, varios sujetos descendieron del vehículo y, mediante amenazas directas, obligaron al conductor a detenerse y entregarlo.

Tras la intimidación, los agresores lo despojaron del automotor y lo llevaron hasta un sector rodeado de vegetación en Soacha, donde quedó abandonado sin posibilidad de oponerse.

¿Cómo lograron recuperar el camión hurtado?

La denuncia activó de inmediato un plan candado con el que se desplegaron labores de búsqueda en distintos puntos del municipio, iniciando un rastreo continuo para dar con el paradero del camión y su carga.

Durante el operativo, los policías lograron ubicar el vehículo en circulación y adelantar la intervención que permitió su recuperación.

En el procedimiento fue arrestado un hombre de 54 años que se encontraba en flagrancia, pese a que tenía detención domiciliaria vigente. Además, al momento de la captura portaba un inhibidor de señales que dificultaba la localización del automotor mediante GPS.

Las autoridades informaron que al detenido le figuran antecedentes por secuestro, extorsión, hurto agravado y concierto para delinquir, por lo que fue presentado ante la autoridad judicial competente.

Según un video compartido por la Policía Metropolitana de Soacha, el camión que había sido arrebatado al conductor fue entregado a su propietario un día después, una vez finalizados los procedimientos correspondientes.