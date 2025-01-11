Capturan a los presuntos implicados en la muerte de un joven de 20 años que fue agredido tras una fiesta de Halloween

Sobre las 9:00 a.m. de este sábado 1 de noviembre, la Policía Nacional brindó detalles de los presuntos implicados en la muerte de un joven de 20 años que falleció tras ser brutalmente agredido al salir de una fiesta de Halloween en Bogotá.

Joven de 20 años murió tras ser brutalmente agredido en Bogotá

Al parecer, el estudiante de la Universidad de los Andes fue agredido por tres personas que lo golpearon hasta dejarlo inconsciente.

De acuerdo con el teniente coronel Jorge Ariza, oficial de Guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá, las autoridades fueron alertadas en horas de la madrugada sobre una persona herida en la calle 64, donde encontraron al joven tendido en la vía pública con graves lesiones en su cuerpo.

“La zona de atención es requerida en la calle 64, donde se evidencia a un ciudadano tendido en vía pública con unas lesiones en su cuerpo. Se activan todos los protocolos y esa persona es trasladada a un centro asistencial”, explicó el oficial.

En el lugar de los hechos, la Policía logró la captura de tres personas señaladas de participar en la agresión, entre ellas dos mujeres de nacionalidad extranjera y un hombre colombiano. Los detenidos fueron dejados a disposición de la autoridad competente inicialmente por el delito de lesiones personales.

Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, el joven falleció horas más tarde en el centro médico, por lo que la Fiscalía General de la Nación y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) asumieron el caso para esclarecer las circunstancias del ataque y determinar responsabilidades penales.

Según un comunicado de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte, el joven ingresó al Hospital Chapinero con un trauma craneoencefálico severo.

Estudiante de los Andes fue brutalmente agredido en la noche de Halloween y murió

Tras ser estabilizado, fue trasladado al Hospital Simón Bolívar, donde fue ingresado al servicio de neurocirugía y posteriormente a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)

Pese a los esfuerzos del personal médico, el paciente sufrió un paro cardiorrespiratorio y fue declarado fallecido.

La Subred expresó sus condolencias a la familia y manifestó su disposición para entregar toda la información necesaria a las autoridades competentes.