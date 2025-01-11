Joven de 20 años falleció tras ser agredido luego de una fiesta de Halloween en Bogotá

En las recientes horas, la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte brindó detalles sobre el fallecimiento de un joven de 20 años que ingresó al servicio de urgencias del Hospital Chapinero con un diagnóstico de trauma craneoencefálico severo durante la noche de este 31 de octubre.

Estudiante de la Universidad de los Andes falleció tras brutal agresión en Halloween

De acuerdo con el comunicado oficial, el paciente llegó al centro médico acompañado por miembros de la Policía Nacional y un acompañante.

Tiempo después, tras ser valorado por el equipo médico de urgencias, se determinó su traslado al Hospital Simón Bolívar, debido a la gravedad de las lesiones.

El joven fue ingresado al servicio de neurocirugía y posteriormente atendido en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde recibió atención especializada por parte de un equipo interdisciplinario.

Sin embargo, durante su permanencia en la UCI, el paciente sufrió un paro cardiorrespiratorio y, pese a los esfuerzos del personal médico por reanimarlo, fue declarado fallecido.

La Subred Norte expresó sus condolencias a la familia del joven y manifestó su disposición para colaborar con las autoridades competentes en el proceso de investigación y esclarecimiento de los hechos.

"La Subred Norte expresa condolencias a sus familiares y está en disposición de suministrar la información requerida a las autoridades competentes", finaliza el comunicado.

Versiones preliminares indican que el joven fue agredido por tres personas, actualmente detenidas, tras salir de una fiesta de Halloween que se realizó en la Universidad de los Andes, institución en la que se encontraba realizando sus estudios profesionales de Ingeniería de Sistemas.

Parte médico revela la causa de la muerte de un estudiante de los Andes en Halloween

Al parecer, el joven accedió a un servicio de transporte público primero que los otros implicados y como consecuencia, estos, lo agredieron hasta dejarlo inconsciente.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado esta versión, pero se espera que, en las próximas horas, se brinde información sobre el caso.