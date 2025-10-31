CANAL RCN
Colombia

Transmilenio tendrá horario extendido por Halloween durante el 31 de octubre y el 1 de noviembre

El alcalde Carlos Fernando Galán amplió el horario de TransMilenio por Halloween para facilitar la movilidad y la seguridad en Bogotá.

¿De cuánto es la multa por comer en TransMilenio?
Foto: TransMilenio

Noticias RCN

octubre 31 de 2025
07:16 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Bogotá vivirá dos noches de alta movilidad por cuenta de las celebraciones de Halloween, y ante esto, la Alcaldía de Carlos Fernando Galán anunció una medida especial para facilitar el retorno de los ciudadanos a sus hogares.

Capturan a ladrones en Transmilenio que atacaron con puñal a policías durante persecución
RELACIONADO

Capturan a ladrones en Transmilenio que atacaron con puñal a policías durante persecución

A través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), el mandatario informó que el sistema de transporte TransMilenio ampliará su horario hasta la medianoche durante los días 31 de octubre y 1 de noviembre.

Horario extendido en Transmilenio por Halloween

“Hoy 31 de octubre y mañana 1 de noviembre, ampliamos el horario de TransMilenio hasta las 12 de la noche en todas las rutas troncales”, escribió Galán, en su cuenta X (antes Twitter).

Medida busca apoyar la movilidad y la seguridad ciudadana

La medida se adopta en medio de las celebraciones masivas de Halloween, que suelen generar un alto flujo de personas en zonas de rumba, centros comerciales y parques.

Así se ven los nuevos buses de Transmilenio y esta es la razón por la que traen sillas turquesa
RELACIONADO

Así se ven los nuevos buses de Transmilenio y esta es la razón por la que traen sillas turquesa

Según la Alcaldía, el objetivo es garantizar transporte público disponible hasta más tarde y evitar aglomeraciones o situaciones de riesgo.

Este anuncio se suma a otras disposiciones adoptadas por la administración, como restricciones temporales para motocicletas y controles reforzados por parte de la Policía Metropolitana en distintos puntos de la capital.

Restricciones para motociclistas en Bogotá

La movilidad en Bogotá es tendencia, luego de que la alcaldía decretara restricción a la circulación de motocicletas en los corredores más importantes de la ciudad.

EN VIVO🔴| Movilidad en Bogotá y rutas de Transmilenio afectadas por las manifestaciones
RELACIONADO

EN VIVO🔴| Movilidad en Bogotá y rutas de Transmilenio afectadas por las manifestaciones

Autopista Norte, Autopista Sur, NQS, Avenida Boyacá, Avenida Ciudad de Cali, Avenida Primero de Mayo, Avenida Suba, Avenida Las Américas, Calle 26, Calle 80, Carrera Séptima, Carrera 68, Avenida Villavicencio, Calle 13, Avenida Circunvalar, Calle 63 y Carrera 60.

Además, desde el pasado jueves al próximo lunes, no podrán andar con parrillero en toda Bogotá, a la espera de las reuniones que hagan entre el gremio de moteros y autoridades en las próximas horas.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Estados Unidos

ONU restringe misión de paz en Colombia tras presión de EE. UU. por políticas de Petro

Animales

Prográmese: Bogotá vivirá la Feria de Bienestar Animal PyBAFest 2025

Automovilismo

“Por la fecha es difícil”: secretario de Gobierno de Bogotá sobre anulación del decreto para motos en Halloween

Otras Noticias

Artistas

Ryan Castro sorprende al presentarse en el show musical de Vogue Colombia

El antioqueño deslumbró con su elegante traje y la presentación que ofreció para el evento.

Pensiones

Corte protegió a prepensionada de 59 años a la que no le renovaron el contrato en el trabajo

La Corte Constitucional ordenó reintegrar a una mujer de 59 años tras considerar que se vulneraron sus derechos laborales y pensionales.

Artistas

Destapan la relación entre B-King y Regio Clown con el cerebro su atroz crimen en México

Millonarios

Rafael Dudamel habló sobre su futuro: ¿será el nuevo técnico de Millonarios?

Cuidado personal

Consecuencias del consumo excesivo de alcohol y riesgos de los retos virales en fiestas