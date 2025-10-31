Transmilenio tendrá horario extendido por Halloween durante el 31 de octubre y el 1 de noviembre

Bogotá vivirá dos noches de alta movilidad por cuenta de las celebraciones de Halloween, y ante esto, la Alcaldía de Carlos Fernando Galán anunció una medida especial para facilitar el retorno de los ciudadanos a sus hogares.

A través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), el mandatario informó que el sistema de transporte TransMilenio ampliará su horario hasta la medianoche durante los días 31 de octubre y 1 de noviembre.

Horario extendido en Transmilenio por Halloween

“Hoy 31 de octubre y mañana 1 de noviembre, ampliamos el horario de TransMilenio hasta las 12 de la noche en todas las rutas troncales”, escribió Galán, en su cuenta X (antes Twitter).

Medida busca apoyar la movilidad y la seguridad ciudadana

La medida se adopta en medio de las celebraciones masivas de Halloween, que suelen generar un alto flujo de personas en zonas de rumba, centros comerciales y parques.

Según la Alcaldía, el objetivo es garantizar transporte público disponible hasta más tarde y evitar aglomeraciones o situaciones de riesgo.

Este anuncio se suma a otras disposiciones adoptadas por la administración, como restricciones temporales para motocicletas y controles reforzados por parte de la Policía Metropolitana en distintos puntos de la capital.

Restricciones para motociclistas en Bogotá

La movilidad en Bogotá es tendencia, luego de que la alcaldía decretara restricción a la circulación de motocicletas en los corredores más importantes de la ciudad.

Autopista Norte, Autopista Sur, NQS, Avenida Boyacá, Avenida Ciudad de Cali, Avenida Primero de Mayo, Avenida Suba, Avenida Las Américas, Calle 26, Calle 80, Carrera Séptima, Carrera 68, Avenida Villavicencio, Calle 13, Avenida Circunvalar, Calle 63 y Carrera 60.

Además, desde el pasado jueves al próximo lunes, no podrán andar con parrillero en toda Bogotá, a la espera de las reuniones que hagan entre el gremio de moteros y autoridades en las próximas horas.