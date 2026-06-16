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Aterrador modus operandi de banda dedicada al ‘paseo millonario’ en Bogotá: así opera

Ocho integrantes de una banda fueron capturados. Gracias a esto, se conoció cómo es el infierno que padecen las víctimas.

Cayeron miembros de banda del 'paseo millonario'.
Cayeron miembros de banda del 'paseo millonario'. Foto: Fiscalía.

Nicolás Martínez Sánchez

junio 16 de 2026
11:21 a. m.
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En las últimas horas, fueron capturadas ocho personas que estarían detrás de varios ‘paseos millonarios’ ocurridos en Bogotá. La Fiscalía precisó que han estado sembrando terror desde hace tres años

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El ‘paseo millonario’ es un tipo de robo que se ha vuelto común en Bogotá. Consta de hurtar a las personas que piden un taxi en la calle. A lo largo del viaje, los delincuentes cambian de dirección, amenazan y realizan millonarias transferencias. Incluso, hubo casos que han terminado mortales, como el de Neill Felipe Cubides.

Cayeron miembros de Los Selectivos en Bogotá

A finales de febrero, el director del Observatorio de Seguridad de la Universidad Central y exsecretario de Seguridad, Andrés Nieto, reveló en Noticias RCN que esta modalidad de secuestro extorsivo ha ido en alza en el último tiempo.

Pues bien, en el marco de las acciones impulsadas por las autoridades para hacerle frente a este crimen, se le dio un contundente golpe a Los Selectivos. Sus ocho miembros quedaron tras las rejas.

Las investigaciones revelaron que buscaban víctimas en la zona T (alrededores de la calle 85), la cual suele caracterizarse por el alto flujo de personas en las noches. Con los taxis, se ubicaban en puntos estratégicos para recoger pasajeros.

Le robaron $ 145 millones a una persona

Son varios los crímenes que cometieron, pero uno de los más graves se dio el 3 de mayo de 2025. A la víctima la golpearon y le robaron 145 millones de pesos reflejados en compras, junto con sus objetos personales (celular y un reloj). Por si fuera poco, también fueron a su casa y le robaron el carro.

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En la audiencia de imputación de cargos, se supo que al ciudadano lo intentaron asesinar en el taxi mediante asfixia. Uno de los criminales le introdujo los dedos en los ojos para obligarlo a que diera su información financiera.

Durante 18 horas, lo mantuvieron secuestrado en una vivienda en San Cristóbal, sur de la ciudad.

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