Revelan las identidades de las personas que habrían asesinado a un bebé de dos años en Neiva

Fueron capturadas dos personas que presuntamente estuvieron detrás de la muerte de un niño en el barrio Eduardo Santos de Neiva.

Jordan Alexander Cerón era un menor de dos años que llegó sin vida a CAIMI. Una vecina envolvió al bebé en una cobija y lo llevó al centro médico, luego de ver que su madre estaba en shock.

Bebé llegó sin signos vitales al hospital

El reporte médico indicó que presentó aparentes signos de violencia en varias partes del cuerpo. Además, el menor llevaba muerto varias horas antes de recibir atención médica.

Con esta información, Medicina Legal confirmó que el menor no murió por causas naturales, sino que se trató de un homicidio.

El hecho ha causado consternación en Neiva, tanto así que la secretaria de Mujer, Infancia y Adolescencia; Clara Eugenia Peña, se pronunció al respecto, pidiendo que haya justicia y exigiendo garantías para los menores.

Los niños de primera infancia requieren de la protección y cuidado. Dependen 100% del buen actuar de los adultos que velan por ellos.

¿Quiénes son los capturados?

Las autoridades capturaron a Karol Méndez, madre del menor; y el padrastro Wilson Guerrero. Ambos son los principales sospechosos de este escabroso crimen y fueron ubicados a las afueras de la sede del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en el barrio San Vicente de Paúl, comuna 3 de la capital huilense.

“Este exitoso resultado se logra gracias a la articulación investigativa adelantada por la Fiscalía General de la Nación y la Policía Metropolitana de Neiva”, precisaron las autoridades.

Horas antes, Guerrero habló con Noticias RCN e indicó que no sabía nada sobre la muerte del menor: “Esto no es un juego, esto no es para que jueguen con lo que uno siente, con la incertidumbre de qué pasó. Por las redes salen a decir unas vainas y uno no sabe qué hacer con el desespero. Uno no sabe nada”.

Cabe mencionar que los capturados tienen antecedentes por violencia intrafamiliar, inasistencia alimentaria y lesiones personales.