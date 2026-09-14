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Acusan a los hermanos de alias Iván Mordisco por un aberrante crimen ocurrido en El Peñón

Los hermanos habrían estado implicados en un asesinato que se presentó en enero de 2026 en Cundinamarca.

Hermanos de alias Iván Mordisco.
Hermanos de alias Iván Mordisco. Foto: Fiscalía.

Nicolás Martínez Sánchez

septiembre 14 de 2026
09:19 p. m.
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Este lunes 14 de septiembre, fueron acusados los hermanos de alias Iván Mordisco, José Manuel, Juan Gabriel y Andrés Vera Fernández.

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Al parecer, estos hombres participaron en un atroz crimen ocurrido el 17 de enero de 2026 en El Peñón, Cundinamarca.

El atroz crimen de los Vera Fernández

Las investigaciones precisan que los hermanos se habrían articulado con otros delincuentes para llegar al local donde se encontraba un hombre. Posteriormente, lo amenazaron con una escopeta y armas cortopunzantes.

Se conoció que supuestamente Juan Gabriel le disparó a esta persona para asesinarla. Por su parte, José Manuel y Andrés habrían secuestrado y torturado a otras dos víctimas, quienes fueron testigos del suceso.

Acto seguido, presuntamente les dieron un lazo y bolsas para que retiraran el cuerpo del asesinado para luego ocultarlo en aras de no levantar las sospechas de las autoridades.

Por este crimen, los hermanos fueron acusados por homicidio, secuestro y tortura, todas las conductas agravadas; además de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

La fiscal del caso expuso que en local hubo una pelea que desembocó en el secuestro. Inclusive, el hombre huyó; pero los hermanos le siguieron el rastro y luego cometieron el crimen.

¿Quién es ‘Iván Mordisco’?

Néstor Gregorio Vera Fernández, más conocido como alias Iván Mordisco, es uno de los hombres más buscados en el país, dado que es uno de los principales cabecillas de las disidencias de las Farc.

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Es la mente criminal del autodenominado Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias, grupo que no solo ataca a la fuerza pública y a la población civil; sino que está en conflicto con la estructura que comanda ‘Calarcá’ y otros grupos, tales como el ELN.

El accionar de ‘Mordisco’ se ha centrado en los departamentos de Guaviare, Vaupés, Meta, Vichada, Amazonas, Putumayo, Casanare, Caquetá, Tolima, Huila, Valle del Cauca, Arauca, Nariño y Cauca; así como en la frontera con Venezuela en el suroriente.

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