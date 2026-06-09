El mismo ladrón y la misma trampa: falso mensajero sigue robando comercios en Bogotá

Un supuesto trabajador de una empresa de mensajería estaría detrás de varios robos a establecimientos comerciales en Bogotá. El hombre utiliza una estrategia cuidadosamente planeada para engañar a los empleados, hacerse pasar por un repartidor y salir de los negocios con cajas llenas de mercancía.

Pese a que los casos ya fueron puestos en conocimiento de las autoridades, hasta ahora la Policía de Bogotá asegura que no cuenta con información que permita identificar o ubicar al responsable.

Mientras avanza la investigación, aparecieron nuevos videos que muestran que el mismo sujeto habría continuado utilizando el mismo método para cometer los hurtos.

¿Cómo es la trampa del falso mensajero para robar los comercios en Bogotá?

Uno de los casos más recientes ocurrió en la localidad de Puente Aranda. De acuerdo con las imágenes de las cámaras de seguridad y la información conocida por Noticias RCN, el hombre llegó hasta un establecimiento a bordo de un taxi de placas WDE 593.

El sujeto llevaba nuevamente el uniforme que, según las denuncias, utiliza para hacerse pasar por empleado de una empresa de envíos.

Su aparición se produciría pocos segundos después de la llegada de la mercancía al establecimiento. Con esta estrategia, consigue convencer a los trabajadores de que está allí para recoger los paquetes, pero el engaño va mucho más allá.

El falso mensajero incluso habría interactuado con el repartidor que realmente debía entregar la mercancía y logró convencer a los empleados del establecimiento de que se trataba de una persona autorizada para retirar las cajas.

En medio de la confusión, el delincuente hasta habría firmado el recibido de la mercancía, construyendo una escena que buscaba hacerlo pasar como un trabajador legítimo. Después tomó los paquetes y salió del establecimiento como si estuviera realizando una entrega habitual.

Las cajas, según la denuncia, fueron entregadas posteriormente a un cómplice y el botín de este caso estaría avaluado en aproximadamente $5 millones.

Otro caso de robo de mercancía del mismo falso mensajero en Bogotá

Otros registros de cámaras de seguridad muestran a un hombre que utilizaría una estrategia prácticamente idéntica para apoderarse de mercancía de diferentes establecimientos comerciales.

En uno de los casos, ocurrido aproximadamente hace un mes, los delincuentes habrían conseguido productos tecnológicos y suplementos cuyo valor alcanzaría los $12 millones.

Las grabaciones permiten observar nuevamente el mismo patrón: el sujeto aparece después de que llega la mercancía, se presenta como trabajador de una empresa de envíos, convence a los empleados y posteriormente abandona el lugar con las cajas.

¿Qué dicen las autoridades sobre este falso mensajero?

Noticias RCN consultó a la Policía de Bogotá sobre las denuncias y los diferentes videos de seguridad. Seguido de esto, la institución confirmó que tiene conocimiento de los hechos reportados por los comerciantes. Sin embargo, hasta el momento no tendría información suficiente para establecer la identidad del hombre que aparece en las grabaciones.

Por ahora, las imágenes de las cámaras de seguridad se convierten en una de las principales herramientas para intentar establecer quién es el responsable y determinar si detrás de los diferentes robos existe una misma organización.