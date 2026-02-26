¿Puede Paloma Valencia llevar a Álvaro Uribe como fórmula vicepresidencial o existe algún impedimento legal?

La propuesta de que el expresidente Álvaro Uribe sea fórmula vicepresidencial volvió a sacudir el tablero político. La idea fue puesta nuevamente sobre la mesa por la senadora y precandidata Paloma Valencia, quien aseguró que, tras su recorrido político junto al exmandatario, “mi mejor vicepresidente sería él”.

RELACIONADO José Félix Lafaurie renuncia al Centro Democrático y cuestiona falta de transparencia interna

Aunque la propia Valencia matizó su declaración con un dicho popular —“no hay que ensillar la bestia antes de comprarla”—, el comentario desató reacciones inmediatas en distintos sectores.

Revuelo político y cruce de versiones

Uno de los primeros en pronunciarse fue Roy Barreras, quien afirmó que la propuesta no es novedosa. “Ya que Paloma se copió de mi idea y ya que los expresidentes no se quieren jubilar, yo pregunto, como ya sabemos que sí pueden ser vicepresidentes y no tienen inhabilidad, ¿tú con qué expresidente te quedas como vicepresidente?”, cuestionó.

RELACIONADO Centro Democrático responde a cuestionamientos de Lafaurie sobre elección de Paloma Valencia como su candidata presidencial

En la misma línea, otros recordaron que la tesis no es reciente. El candidato presidencial, Abelardo de la Espriella, ya había planteado algo similar el año pasado. "Álvaro Uribe Vélez tiene que ser la fórmula vicepresidencial. Si Uribe no está en el tarjetón, vamos a perder esta vaina", dijo en su momento.

Sin embargo, desde julio pasado el propio Uribe había descartado esa posibilidad, al asegurar que no sería candidato a la Vicepresidencia porque no participará en discusiones institucionales. La también precandidata Vicky Dávila recordó esa postura y señaló que esa decisión es una muestra de “querer a Colombia de verdad y no para politiquería”.

RELACIONADO Miguel Uribe anuncia que volverá a la arena política tras ser apartado de la consulta del Centro Democrático

¿Existe realmente un impedimento legal?

Más allá del debate político, la discusión jurídica es clave. No existe una prohibición expresa en la ley que impida a un expresidente aspirar a la Vicepresidencia. La Constitución prohíbe la reelección presidencial, pero la Vicepresidencia es un cargo distinto, por lo que, en principio, aparecer en el tarjetón sería posible.

No obstante, el punto crítico está en las funciones del vicepresidente. Su única vocación constitucional es reemplazar al presidente en faltas temporales o permanentes. Y allí surge el problema: si el vicepresidente debe asumir la Presidencia, un expresidente no podría volver a ocupar ese cargo, pues la reelección está prohibida.

RELACIONADO Comisión de Equidad de la Mujer rechazó publicación del caricaturista Matador contra Paloma Valencia

En consecuencia, aunque jurídicamente podría inscribirse como candidato vicepresidencial, el eventual ejercicio del cargo quedaría limitado en su función esencial.