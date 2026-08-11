Colombia y EE. UU. trabajan en la creación de un software para operaciones contra grupos armados

Ingenieros militares de Colombia y Estados Unidos trabajan en la implementación de un software capaz de interceptar todo tipo de comunicaciones y equipos tecnológicos, con los que los grupos armados se comunican en lugares recónditos.

Las estructuras cada vez más tienen equipos de comunicación y tecnología sofisticados, por lo que las autoridades no se quedan atrás para hacerles frente.

Las herramientas sofisticadas que usan los grupos armados

Los grupos armados están usando elementos de comunicación con la misma capacidad tecnológica de la que usan las fuerzas militares. Cabe mencionar que esta comunicación no es tan sencilla de interceptar.

Un documento de inteligencia militar en poder de Noticias RCN revela algunos de estos métodos que están usando los grupos armados, como las disidencias de las Farc y el ELN.

Los equipos de comunicación satelital y antenas de conectividad proporcionan alternativas en zonas rurales o apartadas donde las redes comerciales son insuficientes.

¿Qué alcances tendría el software?

También se menciona sobre sistemas de posicionamiento GPS, los cuales facilitan la navegación y la ubicación geográfica.

Hay un detalle que podría cambiar las reglas del juego con los grupos criminales. Noticias RCN conoció que, en este momento, hay un equipo de ingenieros y programadores militares de Colombia y Estados Unidos trabajando para acceder a los softwares con los que funcionan las antenas satelitales, teléfonos satelitales, computadores y otras herramientas tecnológicas con las que están delinquiendo los ilegales.

Es por eso que trabajan en la creación de un software altamente sofisticado y usado en operaciones militares en diferentes partes del mundo.

El objetivo principal es el siguiente: conocer sus movimientos, rutinas, escondites y formas de comunicarse en lo más espeso de la selva y así, de esta manera, ejecutar las operaciones ofensivas en su contra.

Con este software, estiman empezar a ejecutar las operaciones durante los próximos meses en todo el territorio nacional.