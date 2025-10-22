Mujer pensó que nadie la vio robar una bicicleta en Bogotá, pero las cámaras la delataron

Cámaras grabaron el momento en el que, a plena luz del día, una mujer quiso robar una bicicleta en Bogotá.

El suceso tuvo lugar en el barrio Los Alcázares de la localidad Barrios Unidos. Las cámaras del C4 mostraron que la mujer vio que una bicicleta estaba estacionada y, luego de revisar que no hubiese moros en la costa, se la llevó.

Robo ocurrió a plena luz del día

Con lo que no contaba esta persona es que las autoridades le estaban siguiendo el rastro desde las cámaras. La Policía recibió una llamada en la que se corroboró el robo, por lo que era cuestión de minutos para ubicar y capturar a la ladrona.

Inclusive, la mujer no se montó a la bicicleta, sino que se la llevó a pie. Al final, la Policía la capturó a pocas cuadras y pudo recuperar el objeto robado.

El pasado 3 de junio fue el Día Mundial de la Bicicleta. Aprovechando la celebración, la concejal Quena Ribadeneira entregó un preocupante balance sobre el robo de estas en Bogotá.

Cada dos horas y media se roban una bicicleta en Bogotá

La cabildante señaló que, de acuerdo con las cifras del Sistema de Información Estadístico Delincuencial y Contravencional, durante el primer cuatrimestre de 2025 (enero – abril), ocurrieron 1.778 hurtos de bicicletas.

Partiendo de la data, indicó que una bicicleta estaba siendo robada cada dos horas y media. De manera más detallada, los números revelaron que las personas más afectadas por este delito eran las mujeres, siendo víctimas cada 14 horas.

Ribadeneira le hizo un llamado al Distrito para que tomara acciones, tales como prestarle atención a las zonas más críticas o aquellas en las que hay carencia de iluminación, un escenario aprovechado por los criminales para robar bicicletas y cometer otros delitos.

Las zonas más peligrosas, según la concejal, eran: la avenida Ciudad de Cali, la avenida Américas, la avenida Villavicencio, Bosa Central, Álamos Norte, avenida Caracas, avenida El Dorado y el humedal Juan Amarillo.