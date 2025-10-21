Nueva modalidad de robo: están drogando a pasajeros con cascos impregnados de sustancias en Bogotá

Una nueva modalidad de robo se podría estar ejecutando en Bogotá. En ella, los delincuentes estarían utilizando cascos con sustancias psicoactivas para drogar a sus víctimas y facilitar el hurto.

El caso más reciente lo protagonizó una joven trabajadora nocturna que asegura haber sufrido síntomas de intoxicación tras colocarse el casco que le entregó un conductor de aplicación.

Joven denunció sentirse drogada al usar casco de una moto pedida por aplicación

El episodio ocurrió el viernes 17 de octubre en horas de la noche, en la zona T. La víctima contó que, luego de salir de su trabajo hacia las 11:30 p.m., decidió pedir una moto por aplicación debido a la lluvia y la falta de taxis disponibles.

Yo siempre reviso los perfiles de los conductores antes de aceptar el servicio. Ese día, el hombre tenía más de 1.600 viajes, pero una calificación baja, de 3.7. Como llevaba más de una hora intentando conseguir transporte y estaba lloviendo, decidí aceptar.

Cuando el conductor llegó, le entregó el casco, y fue en ese momento cuando algo le pareció extraño.

Sentí un olor muy fuerte, como a alcohol o algo químico, y pensé que tal vez el casco se había mojado y lo había limpiado. Pero el olor era tan penetrante que me empezó a marear.

Apenas unos minutos después de iniciar el trayecto, la joven notó que comenzaba a sentirse débil.

Me empecé a marear, sentí las manos dormidas y la cabeza pesada. Le pedí al conductor que se detuviera porque quería acomodarme el casco, pero apenas frenó, me tiré de la moto y corrí hacia una pareja que estaba cerca.

Según su versión, el conductor no intentó seguirla, pero ella, temiendo perder el conocimiento, buscó refugio en un restaurante 24 horas de la zona.

Me senté y ya sentía las piernas sin fuerza. Me dio sueño, ganas de vomitar, y me dolía la cabeza. Ahí llamé a una amiga y me llevaron a urgencias.

¿Qué le dijeron en el centro médico?

En el centro médico, los profesionales de salud le informaron que presentaba signos de intoxicación por exposición a una sustancia no identificada.

Me dijeron que era evidente que había inhalado algo, pero que las pruebas no mostraban rastros de drogas conocidas. Según los médicos, pudo haber sido por tres razones: que la exposición fue muy corta, que la sustancia usada no fuera detectable o que la ropa que llevaba impidiera una mayor absorción.

La mujer insistió en que no tuvo contacto con nadie más durante la noche, por lo que sospecha que la intoxicación se produjo al usar el casco.

No puedo asegurar que el conductor haya tenido la intención, pero no hubo otro momento donde eso pudiera pasar. El casco olía muy raro, y justo después de ponérmelo empecé a sentirme mal.

Los médicos le recomendaron reposo y seguimiento ante los síntomas persistentes. Aunque ya fue dada de alta, todavía padece dolores de cabeza y somnolencia.

Todavía me siento un poco aturdida. No he podido dormir bien desde ese día.

Por ahora, al parecer, la víctima no ha interpuesto denuncia formal, pero asegura que hará pública su historia para advertir a otros.