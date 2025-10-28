Cárcel para mujeres que improvisaron centros estéticos en Medellín: más de 20 víctimas quedaron con graves secuelas

La apariencia de unas viviendas en los barrios Laureles, San Javier, Guayabal y Olaya Herrera; parecía no tener nada extraño, pero en verdad eran centros estéticos clandestinos peligrosos.

Al parecer, en estos sitios hubo al menos 48 mujeres que se sometieron a lipósis láser con transferencia glútea. Sin embargo, quedaron con lesiones graves, limitaciones en la movilidad y otras complicaciones, algunas irremediables.

Mujeres contactaron a los centros por redes sociales

24 de las clientas quedaron con deformaciones, infecciones y limitaciones funcionales. Al momento de acudir nuevamente exigiendo respuestas y soluciones, no las atendieron. Hubo víctimas de otras ciudades e incluso extranjeras (venezolanas y dominicanas).

Resulta que los responsables de los locales aseguraban tener conocimientos en las intervenciones quirúrgicas y de medicina (como aplicar anestesia y tratamientos postoperatorios); pero no era así.

“Desde abril de 2023, organizó y ejecutó una operación ilegal en la realización de procedimientos quirúrgicos y estéticos sin cumplir con los requisitos técnicos, médico; ni las condiciones mínimas”, precisó la fiscal del caso, indicando que hubo víctimas que fueron internadas.

¿Cómo eran los procedimientos?

Los procedimientos constaban de la siguiente forma, según lo revelado por la fiscal. A las mujeres les ponían en el abdomen unas cánulas que estaban conectadas a unos succionadores que eliminaban la grasa corporal. Después, era depositada en recipientes improvisados y utilizaban jeringas para separarle la sangre. La grasa era reintegrada en la zona de los glúteos.

Con base en lo revelado por las autoridades, ninguna de las tres, identificadas como Jackeline Bedoya Acevedo, María Paola Arango Garrillo y Michel Chaverra Jaramillo; tenían certificación laboral para estas actividades. En consecuencia, tampoco tenían experiencia.

Estas personas fueron capturadas y enviadas a prisión. Deberán responder por concierto para delinquir, estafa agravada en modalidad de delito masa y lesiones personales dolosas.

“En ese contacto a través de las redes sociales, estaban promocionando la lipósis láser con transferencia glútea, por lo cual acudieron a realizarse este tipo de procedimientos (…) Las víctimas acudieron a hacer los reclamos, pero cuando llegaban el sitio había sido abandonado”, detalló la delegada para la Seguridad Territorial, Deicy Jaramillo Rivera.