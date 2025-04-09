CANAL RCN
Colombia

A la cárcel sujeto que abusó sexualmente a su sobrina política mientras dormía

El caso ocurrió en el barrio Brisas de Mayo de Cali, en medio de una reunión familiar. El procesado habría utilizado la confianza que le tenían los padres de la menor para ingresar a la habitación donde ella descansaba.

Embarazada en cárcel
Foto: Noticias RCN

Noticias RCN

septiembre 04 de 2025
04:44 p. m.
Un juez de control de garantías de Cali ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra un hombre acusado de abusar sexualmente de su sobrina política, una niña de 11 años.

Hombre abusó a una menor de edad mientras esta dormía

La decisión se tomó tras la solicitud presentada por la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con la investigación, el caso ocurrió el pasado 12 de mayo en el barrio Brisas de Mayo, en medio de una reunión familiar con motivo del Día de la Madre.

El procesado habría utilizado la confianza que le tenían los padres de la menor para ingresar a la habitación donde ella descansaba y cometer el presunto ataque.

De acuerdo con la investigación, el procesado habría aprovechado la confianza y cercanía con los padres de la menor de edad para agredirla sexualmente mientras dormía

A la cárcel sujeto que abusó a una menor en Cali

Según el relato de la Fiscalía, el hombre se habría acercado en repetidas ocasiones a la habitación, argumentando la necesidad de pasar al baño, hasta que finalmente aprovechó uno de esos momentos para perpetrar la agresión.

La madre de la víctima fue quien alertó a las autoridades, lo que permitió activar la ruta de atención para la protección de la menor y la judicialización del señalado agresor.

El caso quedó en manos de un fiscal de la Unidad Especial contra los Delitos de Niñas, Niños y Adolescentes (UENNA), quien imputó al hombre el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Sin embargo, el procesado no aceptó los cargos.

