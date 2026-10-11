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Colombia

Capturan a presunto agresor de su pareja cuando huía en bicitaxi con arma artesanal

Tras recibir la denuncia, los uniformados activaron de inmediato un plan candado con el fin de ubicar al presunto responsable.

Foto: Policía Nacional

Noticias RCN

octubre 11 de 2026
09:04 a. m.
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La Policía Nacional capturó en la localidad de Engativá a un hombre señalado de agredir física y verbalmente a su pareja sentimental y de presuntamente intimidarla con un arma de fuego. El procedimiento se realizó luego de que la víctima denunciara los hechos ante uniformados del CAI Quirigua.

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Víctima acudió al CAI para pedir ayuda

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, los hechos ocurrieron en el barrio Florencia, donde una mujer llegó junto a su hija a las instalaciones del CAI Quirigua para solicitar apoyo policial. La ciudadana manifestó haber sido víctima de agresiones por parte de su compañero sentimental.

Tras recibir la denuncia, los uniformados activaron de inmediato un plan candado con el fin de ubicar al presunto responsable, quien había abandonado el lugar y se movilizaba en un bicitaxi.

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Hallaron una pistola artesanal durante la captura

El hombre fue localizado sobre la avenida calle 80. Durante el procedimiento de registro, los uniformados encontraron en un bolso negro una pistola de fabricación artesanal y un cartucho.

Por estos hechos, el ciudadano fue capturado y puesto a disposición de la autoridad competente para responder por los presuntos delitos de violencia intrafamiliar y porte ilegal de arma de fuego.

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La Policía Nacional reiteró su compromiso con la protección de la vida y la integridad de las mujeres, así como con la prevención de todas las formas de violencia. Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar oportunamente este tipo de casos a través de la línea de emergencias 123, con el fin de activar las rutas de atención y brindar orientación y acompañamiento a las víctimas.

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