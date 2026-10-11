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Papa León XIV se someterá a cirugía en el pulmón: así lo confirmó

El sumo pontífice tiene programada una visita a Latinoamérica entre el 6 y 17 de noviembre de 2026.

Papa León XIV se someterá a cirugía en el pulmón: así lo confirmó
Foto: Vatican News

Noticias RCN

octubre 11 de 2026
07:57 a. m.
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Durante el tradicional rezo dominical en El Vaticano, este 11 de octubre, el papa León XIV anunció que en los próximos días se someterá a una cirugía en uno de sus pulmones por recomendación directa de su médico y pidió a los fieles mantenerlo en sus oraciones.

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El sumo pontífice explicó que, después de los últimos exámenes médicos, los doctores le confirmaron que detectaron un nódulo localizado en uno de sus pulmones; "se detectó en una etapa muy temprana y está bien localizado", añadió.

EL papa León XIV se someterá a cirugía en el pulmón

Siguiendo las indicaciones médicas y teniendo en cuenta que los doctores consideran que es lo más apropiado, el papa León XIV se someterá en los próximos días a una cirugía para extirpar el nódulo encontrado; durante la celebración religiosa, confirmó que la operación ya estaba programada.

"La operación está programada para los primeros días de esta semana y el tiempo estimado de recuperación postoperatoria será de aproximadamente una semana", anunció Matteo Bruni, director de la oficina de prensa de la Santa Sede.

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El papa León XIV prepara su visita a Latinoamérica

Entre el próximo 6 y 17 de noviembre se espera la visita del papa León XIV a Uruguay, Argentina y Perú; teniendo en cuenta que los tiempos de recuperación tras la operación serán de una semana, no debería afectar la programación de su viaje.

La histórica gira pasará por 10 ciudades, iniciando en Montevideo, y finalizará en Lima luego de una última misa en la Base Aérea Las Palmas de la capital de Perú.

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