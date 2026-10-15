Hombre amenazó con arma blanca a policías en medio de las protestas: video

Un hombre fue capturado durante las protestas del 14 de octubre en Ibagué, luego de un episodio en el que intimidó con un arma blanca a integrantes de la Policía y el ESMAD. Dos videos del procedimiento circularon en redes sociales y provocaron reacciones entre los usuarios.

Las imágenes de un hombre que apunta con un arma blanca a uniformados durante una jornada de protestas en Ibagué se difundieron ampliamente en redes sociales. En la grabación se observa al sujeto frente a integrantes de la fuerza pública, en medio de un ambiente de tensión, mientras sostiene el elemento cortopunzante.

El episodio ocurrió durante las manifestaciones del miércoles 14 de octubre, que terminaron con enfrentamientos entre algunos participantes y unidades de la Policía en el centro de la capital del Tolima. Reportes locales indicaron que varias personas fueron capturadas tras los disturbios.

Video en Ibagué de hombre apuntando con arma blanca al ESMAD

En uno de los registros, el hombre aparece con el arma blanca en la mano y la dirige hacia los uniformados que se encuentran frente a él. La situación genera momentos de tensión mientras los policías mantienen la distancia, pero luego van encima de él para capturarlo.

Una segunda grabación muestra el momento en que las autoridades consiguen detenerlo.

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En medio del procedimiento, varias personas que estaban en el lugar se acercan e intentan intervenir para evitar que el hombre sea llevado por los uniformados.

Los registros se conocieron después de las protestas y se sumaron a otros videos de los enfrentamientos ocurridos durante la jornada. De acuerdo con reportes locales, las autoridades también informaron sobre la captura de otras personas y el hallazgo de elementos cortopunzantes durante los procedimientos.

Usuarios en redes sociales reaccionaron a video de protestante con arma blanca

Las imágenes generaron comentarios de usuarios que cuestionaron la decisión de enfrentarse a un grupo numeroso de policías portando un arma blanca.

“Es el único al que se le ocurre sacar una punta en medio de 50 policías, qué inteligente”, escribió uno de los internautas. Otro comentario fue: “Qué payaso tan grande”.

También hubo mensajes que reclamaron consecuencias judiciales. “Hay que hacerlos pagar con penas reales. Que sientan el peso de la ley”, señaló otro usuario.

Los reportes consultados indican que el hombre fue detenido durante la intervención policial.

El caso se suma a los incidentes registrados durante las protestas del 14 de octubre en Ibagué, una jornada que terminó con intervenciones de la fuerza pública y capturas en el centro de la ciudad.