Reclutador de menores fue capturado en Nariño: revelan cómo ocurrió uno de sus crímenes

Fue enviado a la cárcel un hombre que se dedicaba a reclutar menores en Nariño y Cauca. Esta persona estaba vinculada a las disidencias de las Farc.

Marlon Trujillo Ramos, esta es la identidad del reclutador. Lo buscaban por presuntamente contactar y amenazar a jóvenes para que integraran el grupo armado.

Víctima reclutada en 2022 estuvo dos años en las disidencias

Las autoridades detallaron cómo ocurrió uno de estos casos. La víctima fue una joven de 15 años que vivía en Miranda. La adolescente salió de su casa y nunca volvió. Las investigaciones indicaron que Trujillo la contactó por redes sociales.

“El 4 de octubre de 2022 en el municipio de Miranda, el señor alias Junior, actuando mancomunadamente con una femenina, reclutó a la adolescente, obligándola a trasladarse hasta el departamento de Nariño”, explicó el fiscal del caso.

A través de amenazas de muerte, el hombre obligó que la adolescente hiciera parte de la estructura Franco Benavides. Tras esto, la llevaron a un centro de entrenamiento clandestino en donde aprendió a manejar armas y cómo cometer crímenes. Posteriormente, las disidencias la llevaron al sur del país.

Fue allí donde las autoridades pudieron volver a tener información de su paradero. En mayo del año pasado, la joven resultó herida durante un enfrentamiento con otro grupo armado (Segunda Marquetalia de las disidencias) en el Amazonas.

Enfrentamientos de grupos armados en Nariño

A inicios de abril en 2024, la Defensoría del Pueblo emitió la alerta temprana 008, con la que reveló la crítica situación que vivían las comunidades de Cumbitara, Leiva, El Rosario, Policarpa y Taminango en Nariño por causa de los grupos armados.

Para ese momento, ya había información sobre la disputa territorial de la estructura Franco Benavides, vinculada al Bloque Occidental Jacobo Arenas del autodenominado Estado Mayor Central; con otros grupos armados (Segunda Marquetalia, Frente Comuneros del Sur del ELN y Autodefensas Unidas de Nariño).