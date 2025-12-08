Disidencias estarían detrás del ataque a una casa de familiares del gobernador de Caquetá: ¿qué se sabe?

En Caquetá, este martes 12 de agosto, un nuevo episodio volvió a poner en riesgo la seguridad de las autoridades departamentales, luego de que una propiedad de la familia de la gestora social del departamento, Derly Arias Córdoba, esposa del gobernador Luis Francisco Ruíz Aguilar, fuera blanco de un atentado con explosivos, seguido de un masivo hurto de ganado.

Atacaron casa de familiares del gobernador de Caquetá

Según información confirmada por el gobernador, el hecho se presentó en horas de la mañana en una finca ubicada en la zona rural del municipio de El Paujil, al norte del departamento.

De acuerdo con las versiones preliminares, un grupo de hombres armados ingresó al predio, detonó un artefacto explosivo y posteriormente sustrajo más de 400 reses.

A pesar de la magnitud del hecho, no se registraron personas heridas. Sin embargo, esto se suma a un panorama de amenazas que desde hace semanas recaen sobre el mandatario y su familia.

Gobernador de Caquetá ya había recibido amenazas de las disidencias de las Farc

En el mes de julio, denunció que había recibido intimidaciones directas por parte de estructuras armadas ilegales. En sus declaraciones, señaló como responsables a alias Calarcá, alias Albeiro Ramírez, alias La Morocha y alias Esteban, también conocido como El Pulpo.

De acuerdo con el gobernador, las amenazas se han transmitido mediante llamadas telefónicas, mensajes de voz y textos.

Incluso, aseguró que integrantes de su familia han sido citados por los grupos armados para imponerles condiciones personales. El mandatario también manifestó que alias Albeiro opera desde la vereda 12 de Octubre, desde donde, según afirma, se estarían planeando delitos contra la población civil y contra su núcleo familiar.

He enviado una carta al Ministerio del Interior denunciando estos hechos. Sin embargo, hasta el momento no he recibido una respuesta clara ni acciones visibles por parte del Gobierno.

Además señaló que, como represalia por las denuncias que ha presentado contra estas estructuras, se habría ordenado su asesinato en el municipio de Cartagena del Chairá.