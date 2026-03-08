Capturan a los sospechosos de asesinar a una bebé de dos años en Atlántico

Gracias al accionar de la Policía en Atlántico se dio la segunda captura en el caso relacionado con el asesinato de una bebé de dos años.

Este hecho ocurrió en el municipio de Polonuevo. La menor estaba con su madre en una panadería familiar y murió en medio de un ataque extorsivo. Dos personas han sido capturadas.

Policía destacó la ayuda de los vecinos

Durante la captura, les hallaron drogas y armas de fuego. La comunidad señaló que ellos estuvieron detrás del caso, información que terminó siendo clave para ubicarlos en tiempo récord.

“Luego de conocerse el lamentable suceso, los uniformados desplegaron un plan de búsqueda y cierre de rutas, logrando en dos procedimientos operativos la captura de dos hombres, a quienes les fueron incautadas armas de fuego que serán objeto de análisis dentro de la investigación”, informó la Policía.

Eddy Javier Sánchez Sandoval, comandante de la Policía de Atlántico, destacó el papel que tuvieron los vecinos con los datos que proporcionaron para individualizar a los presuntos responsables.

Por eso, recordó que contribuirles a las autoridades es clave a la hora de combatir la criminalidad. Para ello, están disponibles la línea 123 o las patrullas que recorren los barrios.

Asesinato de una joven en Barranquilla

Paralelamente, en Barranquilla se registraron hechos violentos en el pasado fin de semana. Una menor de 17 años fue asesinada cuando llegaba a la casa de su papá. Sujetos armados en motocicleta la increparon y le dispararon.

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De acuerdo con el reporte oficial de las autoridades, la víctima recibió cuatro impactos de bala. Además, otras tres personas resultaron heridas en el barrio Rebolo.

Si bien no hay una hipótesis todavía, los habitantes del sector aseguran que los sicarios se habrían confundido con la joven, quien tenía condiciones físicas similares a su verdadero objetivo.