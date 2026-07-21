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Desgarrador testimonio de la madre de bebé de asesinada en una panadería en Polonuevo, Atlántico

Las autoridades ofrecen una recompensa de $20 millones por el paradero de los asesinos de la niña en lo que sería un ataque extorsivo.

Noticias RCN

julio 21 de 2026
01:25 p. m.
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En un presunto ataque extorsivo, una niña de dos años perdió la vida tras recibir un disparo en la cabeza en una panadería donde se encontraba su madre en Polonuevo, Atlántico.

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El repudiable hecho se registró mientras la menor acompañaba a su madre en el establecimiento comercial que era custodiado por cuatro policías por amenazas extorsivas previas contra la familia.

Tras el hecho, como medida de seguridad, las autoridades municipales implementaron un toque de queda desde las 9:00 de la noche hasta las 4:00 de la mañana, además de la prohibición del parrillero en motocicletas.

Estas disposiciones buscan restablecer el orden y facilitar las labores investigativas.

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Detalles del vil ataque en el que fue asesinada la bebé

La información que manejan las autoridades señala que un hombre con capucha negra, que se movilizaba en una moto, llegó al lugar y disparó en varias oportunidades contra la panadería.

Una de las balas alcanzó a la menor a la altura de la cabeza. Aunque fue trasladada de inmediato a un centro médico, llegó sin vida.

El ataque se produjo a pesar de la presencia policial fuera del establecimiento, donde los propietarios, los padres de la bebé, venían siendo objeto de amenazas extorsivas.

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Desgarrador testimonio de la madre de la bebé asesinada

La madre de la menor habló de los hechos en medio de su dolor y exigió justicia:

Ellos tienen que estar orgullosos de lo que hicieron. De quitarle la vida a una niña inocente que no tiene nada que ver. Ella lo único que hacía era acompañarme a trabajar y a seguir adelante.

Las autoridades departamentales anunciaron una recompensa de hasta $20 millones para quienes entreguen información que permita capturar a los responsables de este crimen.

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