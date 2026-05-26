Ejército neutralizó a alias Cartagena: su trayectoria criminal lo hacía uno de los más buscados de Antioquia

En acciones militares realizadas de manera coordinada con integrantes de la Fiscalía y la Policía Nacional, en medio del Plan Ayacucho Plus, tropas de despliegue rápido de la Séptima División del Ejército neutralizaron a uno de los hombres más buscados del suroeste antioqueño.

Se trata de Edward Alexander Cartagena Ortiz, conocido con el alias de Cartagena y señalado como cabecilla de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle, del Clan del Golfo, en los municipios de Jardín y Andes, donde, finalmente, fue abatido.

Así lo dio a conocer el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien en la red social X recordó su rol en la organización, con la que intimidó durante ocho años a la población en zona rural del departamento:

“En una operación conjunta entre el Ejército Nacional, la Policía y la Fiscalía, en Andes, dieron de baja a alias Cartagena, uno de los delincuentes más buscados del Suroeste antioqueño. Este cabecilla del Clan del Golfo era señalado de liderar la expansión de esta estructura criminal en la subregión, además de ser responsable de homicidios y confrontaciones con otros grupos delincuenciales por el control de las rentas ilícitas”.

¿Cuál era el papel de alias Cartagena en el Clan del Golfo?

Como cabecilla de zona del Clan del Golfo, alias Cartagena coordinaba los homicidios, el cobro de extorsiones y las amenazas que la subestructura Edwin Román Velásquez Valle realiza en la región.

Con él, según el comunicado del Ejército, ya son “19 los integrantes de este grupo armado organizado los que han sido neutralizados en esta subregión del departamento de Antioquia”.

En medio del operativo también fue incautada una pistola calibre 9 mm y material de intendencia que, de acuerdo con la normativa vigente, es de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Con alias Cartagena neutralizado, el gobernador Rendón insistió en que “hay que seguir respirándoles en la nuca a todos los bandidos que continúan amedrentando a la población civil” y seguir tras la pista de los más buscados para desestabilizar a los grupos criminales con presencia en la región.