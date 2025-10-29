Capturan a siete presuntos extorsionistas ligados a las Autodefensas Conquistadores de la Sierra en Santa Marta

En una operación conjunta contra el crimen organizado, la Policía Nacional, en articulación con la Fiscalía General de la Nación, el Ejército Nacional y unidades de inteligencia, logró la captura de siete presuntos integrantes del grupo delincuencial Autodefensas Conquistadores de la Sierra (ACS), señalado por actividades extorsivas en Santa Marta y sus alrededores.

El operativo, desarrollado en distintos puntos de la ciudad, incluyó diligencias de allanamiento y registro que permitieron ejecutar seis órdenes judiciales por los delitos de concierto para delinquir en concurso con extorsión agravada.

Alias “Chano” lideraba red extorsiva que obtenía más de 60 millones mensuales

También se realizó una captura en flagrancia por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas o municiones, lo que evidencia el nivel de organización y peligrosidad de esta estructura criminal.

Entre los detenidos figura alias “Chano”, presunto cabecilla de zona, quien sería el encargado de coordinar el recaudo extorsivo en varios sectores estratégicos de la ciudad. De acuerdo con las autoridades, este individuo tenía una función clave dentro del grupo, al ser el enlace directo con los comerciantes y transportadores víctimas de extorsión.

Según las investigaciones preliminares, los capturados estarían dedicados a extorsionar al gremio de transporte público intermunicipal, exigiendo pagos mensuales a cambio de permitir la operación de rutas y vehículos.

Las autoridades estiman que las ganancias ilícitas obtenidas por esta red superaban los 60 millones de pesos mensuales, recursos que eran destinados al sostenimiento logístico y financiero de la organización.

Operativo se enmarca en acciones contra delitos de alto impacto en Santa Marta

El coronel Jaime Hernán Ríos Puerto, comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, destacó la importancia del operativo y reafirmó el compromiso institucional con la seguridad ciudadana.

“Con este resultado operativo, la Policía Nacional continúa debilitando las estructuras criminales dedicadas a la extorsión, reafirmando nuestro compromiso con la protección del patrimonio de nuestros ciudadanos”, señaló.

La operación se enmarca en las acciones contra delitos de alto impacto en el departamento del Magdalena, y representa un avance significativo en la lucha contra las economías ilegales que afectan a comerciantes, transportadores y comunidades vulnerables.

Las autoridades continúan con las labores de judicialización y seguimiento para identificar posibles cómplices y ampliar el alcance de la investigación.

Este resultado se suma a los esfuerzos sostenidos por las fuerzas de seguridad para combatir el accionar de grupos armados ilegales que operan en la región, y que han sido responsables de generar zozobra entre la población mediante prácticas extorsivas, amenazas y control territorial.