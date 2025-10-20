Santa Marta entra en alerta naranja por fuertes lluvias: autoridades hicieron recomendaciones

La Alcaldía de Santa Marta dio a conocer que la ciudad se encuentra en alerta naranja por las lluvias.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) y Centro Nacional de Huracanes (NOAA) le hizo una serie de recomendaciones a la autoridad local frente a este asunto.

Probabilidades de formación ciclónica

Resulta que la onda tropical AL98 está pasando cerca a Santa Marta, concretamente por el oriente del mar Caribe. Las estimaciones de los expertos apuntan que hay una probabilidad del 50% para que en los próximos dos días se desarrolle una formación ciclónica. La probabilidad aumentaría un 80% para los siguientes siete días.

Cabe mencionar que la alerta naranja no es una afectación directa, sino que ayuda a conocer cómo avanza la situación y qué medidas de prevención se deben tomar. Además, es vital la vigilancia constante, tener listos a los organismos de socorro y contar con las capacidades ante lo que ocurra.

Carlos Pinedo, alcalde de Santa Marta, señaló que es compromiso es proteger la vida de los habitantes. Por eso, le hizo un llamado a la ciudadanía para que esté pendiente de la información oficial.

Recomendaciones para la ciudadanía

Por causa de las altas precipitaciones, hay entidades educativas que han quedado inundadas. En ese orden de ideas, se tomó la decisión de suspender las jornadas e incluso refugiar a los estudiantes en el segundo piso mientras escampaba.

De igual forma, hay reportes de daños en tejados, fluidos eléctricos, rebosamiento de aguas residuales, afectaciones de mobiliario y papelería.

Son varias las recomendaciones de la alcaldía: no estar cerca a ríos, quebradas o zonas con posibilidades de que haya deslizamientos, asegurar techos u objetos sueltos que puedan ser movidos por el viento; y reportar al 123 o a los organismos de socorro cualquier situación que se presente.