Capturan a 3 suboficiales activos de la Armada por nexos con las disidencias Farc

Un sorprendente escándalo ha sacudido al departamento de Nariño luego de la captura de tres suboficiales activos de la Armada Nacional.

Capturan a tres suboficiales de la Armada Nacional

La investigación, que se extendió por más de dos años, acusó a los uniformados de proporcionar información clasificada de inteligencia a las disidencias de las Farc, específicamente a redes vinculadas con el narcotráfico.

El caso no solo compromete la integridad de las fuerzas armadas, sino que también revela las conexiones entre las fuerzas del orden y organizaciones delincuenciales.

Según los investigadores, los suboficiales pasaban información sobre la ubicación y movimientos de las tropas, facilitando así que los narcotraficantes eludieran los controles de las autoridades.

Este intercambio de datos permitió a la red, conocida como el bloque occidental de narcotráfico de las Farc, operar con mayor impunidad.

El bloque, identificado como Alfonso Cáceres, estaba dedicado a enviar sustancias ilícitas desde Tumaco, un puerto clave en el Pacífico de Nariño, hacia destinos internacionales como Estados Unidos.

El caso evidencia el sofisticado sistema de corrupción que se infiltró en la estructura militar de Colombia. No es solo que tres individuos abusaran de su posición para participar en actividades ilegales, sino también el modo en que dicha corrupción podría haber llegado a atrapar a más personal militar "si no se hubieran detenido en esa etapa", como afirmaron las autoridades que realizaron la investigación.

Junto a los suboficiales, otras tres personas fueron arrestadas, pues se lograron identificar importantes nexos en la logística de tráfico de drogas.

Suboficiales de la Armada tenían nexos con las disidencias

Gracias al esfuerzo prolongado de la Inteligencia Naval, se pudo desarticular esta red transnacional que operaba desde el litoral pacífico, sumando un golpe significativo al crimen organizado en la región.

Los implicados deberán responder ante la justicia por delitos de tráfico de drogas y concierto para delinquir, enfrentando así un juicio por su participación en actividades que socavaron la seguridad institucional y comunitaria en Nariño y más allá.