CANAL RCN
Colombia Video

Fiscalía revela cronología clave en el asesinato de Jorge Hernando Uribe

Un detalle crucial revelado recientemente es que las celdas de ubicación del celular de Jorge Uribe arrojaron señales en el sur de Cali.

Noticias RCN

septiembre 23 de 2025
07:51 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Fiscalía General de la Nación reveló nuevos detalles cruciales en el caso del asesinato del empresario caleño Jorge Hernando Uribe, de 74 años, quien fue reportado como desaparecido el 6 de abril de este año.

La investigación estableció una cronología precisa de los eventos ocurridos el día de su desaparición, aportando información vital para el esclarecimiento del crimen.

Según los datos proporcionados por la Fiscalía, el día de su desaparición, Uribe estuvo en al menos tres lugares diferentes en Cali. Comenzó su jornada desayunando en Galería La Alameda, ubicada en el centro de la ciudad.

Hija de Jorge Hernando Uribe exige justicia tras asesinato y liberación de Juan Carlos Uribe
RELACIONADO

Hija de Jorge Hernando Uribe exige justicia tras asesinato y liberación de Juan Carlos Uribe

Los lugares que recorrió Jorge Uribe antes de su asesinato

Posteriormente, alrededor del mediodía, se dirigió a Santa Mónica Residencial, en la zona norte. Entre las 2 y 3 de la tarde, el empresario se reunió para almorzar con su hermano, Juan Carlos Uribe, quien actualmente es considerado uno de los principales sospechosos del crimen.

La ventana de desaparición de Jorge Hernando Uribe se estableció entre las 3:00 y 4:22 de la tarde. Un detalle crucial revelado recientemente es que las celdas de ubicación del celular de la víctima arrojaron señales en el sur de Cali, específicamente en el sector de Bochalema, barrio Meléndez y Pante. Después de esta última ubicación, se perdió el rastro del empresario hasta el hallazgo de sus restos el 11 de abril.

Errores en el caso de Jorge Uribe: así capturaron en Cartagena a mellizo de uno de los presuntos sicarios
RELACIONADO

Errores en el caso de Jorge Uribe: así capturaron en Cartagena a mellizo de uno de los presuntos sicarios

Los presuntos responsables del asesinato de Jorge Hernando Uribe

La investigación también reveló la participación de otros sospechosos en el crimen. Una testigo habría informado sobre la presencia de un vehículo del que descendieron dos personas, seguido por otro vehículo conducido por un individuo conocido como "El Mellizo", identificado como Moisés Betancur Zamor.

La Fiscalía insistirá en la recaptura de Juan Carlos Uribe, hermano de la víctima, quien es señalado no solo como la persona que vio con vida a Jorge Hernando por última vez, sino también como el presunto determinador del crimen. La liberación de Juan Carlos Uribe ha causado indignación en la familia de la víctima, particularmente en su hija Alejandra Uribe.

Legalizan captura de Juan Carlos Uribe Bejarano, presunto responsable del homicidio de su hermano Jorge Hernando
RELACIONADO

Legalizan captura de Juan Carlos Uribe Bejarano, presunto responsable del homicidio de su hermano Jorge Hernando

Este caso ha conmocionado a la familia Uribe, que ya había enfrentado otra tragedia hace ocho años con el asesinato de la madre de Jorge Hernando.

La Fiscalía continúa recopilando evidencias y testimonios para esclarecer completamente los hechos y llevar a los responsables ante la justicia.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

Regio Clown envió mensaje reflexivo antes de su desaparición con B-King en México

Artistas

Este fue el devastador mensaje del mánager de B-King tras su muerte y la de Regio Clown en México

Antioquia

Docente pensionado de 66 años drogaba a un menor para presuntamente abusarlo

Otras Noticias

Artistas

Dua Lipa habría despedido a su agente tras defender su postura pro-Palestina

La cantante británica tomó la determinación tras haber defendido al trío irlandés Kneecap.

Dian

Dian lanza jornada especial para morosos: así podrá evitar embargos y sanciones

La Dian anunció alivios para contribuyentes en mora con facilidades de pago y asesoría personalizada el 24 de septiembre.

Balón de Oro

Padre de Lamine Yamal estalla tras el Balón de Oro: “Aquí ha pasado algo raro”

Artistas

Esta fue la desgarradora reacción de Marcela Reyes tras el asesinato de B-King en México

Enfermedades

Riesgos ocasionados por los lavados en la zona íntima de las mujeres: esto dicen los expertos