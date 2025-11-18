CANAL RCN
Colombia

Capturan a sujeto que abusó a su propia hija menor de edad: le dio pastillas para no quedar embarazada

Según las investigaciones, la menor fue abusada al interior de su propia vivienda en varias oportunidades.

Foto: Policía Nacional

Noticias RCN

noviembre 18 de 2025
05:49 p. m.
Este 18 de noviembre la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional confirmaron que fue capturado un sujeto de 47 años señalado de abusar sexualmente de su propia hija de tan solo 12 años.

Capturan a sujeto que abusó a su propia hija en Montería

Según la información brindada por las autoridades, el hombre se habría aprovechado de su parentesco para acceder a la menor físicamente.

Se sabe que la madre de la niña se había trasladado hacia otra ciudad, dejándola bajo su cuidado.

“El victimario presuntamente se aprovechó de su condición de padre y de la ausencia de la madre de la menor, quien se había trasladado a Medellín tras separarse del agresor aduciendo maltrato físico, para cometer los abusos”, detalló la Policía.

La institución también reveló que, tras adelantar las investigaciones pertinentes del caso, se determinó que la niña fue abusada varias veces y que, además, su padre le habría suministrado pastillas para evitar que quedara en embarazo.

“La captura fue posible gracias a la denuncia interpuesta por la progenitora de la menor y al trabajo investigativo y de recolección de pruebas desarrollado por nuestra Policía Judicial. El capturado fue puesto inmediatamente a disposición de la autoridad competente para que responda por estos hechos aberrantes”, añadió la institución.

Policía rechazó abuso de una menor de 12 años por parte de su propio padre

El coronel Héctor Ruiz Arias, líder de la Policía Metropolitana de Montería, se pronunció sobre estos hechos y rechazó este tipo de actos con menores de edad.

“Como Policía Metropolitana de Montería, condenamos de manera categórica y absoluta este y cualquier tipo de acto que vulnere la integridad sexual o física de nuestros niños, niñas y adolescentes. No existe justificación alguna para el maltrato o el abuso, especialmente cuando se comete por quien tiene el deber sagrado de proteger. La protección de la infancia es una prioridad innegociable y seguiremos utilizando todas nuestras capacidades para llevar ante la justicia a quienes atenten contra su bienestar”.

