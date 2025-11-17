Adulta mayor fue arrastrada a una zona boscosa, asaltada y abusada por un hombre en Marinilla

En el municipio de Marinilla, Oriente de Antioquia, se registró un hecho que no ha dejado de indignar y sorprender.

Una adulta mayor fue violentada sexualmente durante un atraco en donde también la dejaron sin nada.

Adulta mayor fue abusada sexualmente en Marinilla

Los hechos se presentaron cuando la mujer caminaba por el sector de Alcaravanes.

Según lo que han podido establecer las autoridades con base en el testimonio de la propia víctima y la denuncia posterior hecha por sus familiares, un hombre la sorprendió en pleno recorrido, la intimidó y la obligó a dirigirse hasta una zona boscosa cercana.

Fue en ese punto alejado donde el agresor aprovechó el aislamiento para cometer el ataque sexual en medio del hurto.

¿Cómo se conoció el caso de abuso a una adulta mayor en Marinilla?

La agresión se conoció después de que los hijos de la víctima acudieran directamente a las instalaciones de la Policía Antioquia para reportar lo sucedido.

RELACIONADO El clamor de un niño desde una ventana destapó un aterrador caso de abandono en Suba

Con la información recogida, el caso fue asumido por la Línea Púrpura, desde donde se está brindando acompañamiento psicológico y atención integral a la mujer.

El comandante del Departamento de Policía Antioquia, coronel Óscar Mauricio Rico Guzmán, confirmó que el episodio ya se encuentra bajo investigación prioritaria y que se han desplegado unidades especializadas para avanzar en la identificación del agresor.

Ofrecen $100 millones de recompensa para el abusador de la mujer

Paralelamente, la Alcaldía de Marinilla anunció una recompensa de 100 millones de pesos para quien aporte datos que permitan ubicar y capturar a este individuo.

El alcalde Julio Serna explicó que se están revisando cámaras de seguridad del sector, recogiendo testimonios y procesando información que pueda conducir a su individualización.

Las autoridades ya están tras la pista de este hombre con la recopilación de cámaras de seguridad, testimonios del momento de los hechos y, por supuesto, aspiramos en prontos días entregar a este hombre la justicia.

Las autoridades insisten en que cualquier información relacionada con el agresor será fundamental para cerrar el cerco y evitar que el responsable de este violento ataque siga en libertad.