Sujeto abusó a una de sus hermanas, quedó libre y luego, agredió a la segunda menor

Noticias RCN conoció detalles de un aberrante caso de abuso que ha conmocionado a la comunidad de Cocorná, Antioquia.

Capturado sujeto que abusó de sus hermanas menores en Antioquia

Esto, tras la reciente captura de un hombre de 24 años, quien es señalado de haber agredido sexualmente de sus propias hermanas, menores de 14 años.

La detención fue realizada el pasado 14 de noviembre por la Policía Nacional, luego de que se presentara una nueva denuncia en su contra. Este caso reviste una gravedad particular debido a los antecedentes del capturado.

Según la información conocida, el hombre ya había estado previamente en prisión por el mismo delito: el abuso de una de sus hermanas menores. Sin embargo, recobró su libertad después de aproximadamente un año por vencimiento de términos.

Una vez libre, el presunto agresor habría cometido un nuevo y aberrante acto, esta vez en contra de su otra hermana, también menor de edad.

La más reciente agresión fue inmediatamente denunciada ante las autoridades competentes.

Gracias a la celeridad en el proceso de investigación y judicialización, la Policía logró la recaptura del individuo.

Bajo custodia de las autoridades, sujeto que abusó a sus propias hermanas

El hombre de 24 años se encuentra ahora bajo custodia y deberá responder ante la justicia por ambas agresiones sexuales cometidas contra sus hermanas.

La Policía del Departamento de Antioquia, reveló imágenes y detalles de la captura del sujeto a través de su cuenta oficial en X.

“Mediante acción articulada con la #PatrullaPúrpura, fue capturado por orden judicial un hombre de 24 años por el delito de acceso carnal violento agravado. El sujeto era buscado por abusar de dos hermanas”, se lee en el trino.