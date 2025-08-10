Capturan a sujeto que portaba $220 millones en efectivo por presunto lavado de activos

El pasado lunes 6 de octubre la Policía Nacional publicó un comunicado en el que detalló los resultados de un operativo que se llevó a cabo en la vereda El Yarumo, en el municipio de Orito, Putumayo.

Capturan a sujeto que tenía 220 millones de pesos en efectivo

Las actividades adelantadas permitieron la captura de un hombre de 45 años que transportaba 220 millones de pesos en efectivo y que llevaba ocultos en una camioneta de servicio público.

El hallazgo derivó en una investigación por presunto lavado de activos, bajo la coordinación de la Fiscalía 39 Especializada de Bogotá.

El procedimiento se realizó como parte de una estrategia institucional mediante la cual la Policía refuerza los controles territoriales para combatir delitos asociados al crimen organizado.

Gracias a información suministrada por el Centro Automático de Despacho, las autoridades interceptaron el vehículo que cubría la ruta Pasto – Mocoa – Valle del Guamuez.

Durante la inspección, los uniformados encontraron el dinero oculto en una caleta debajo de la silla del conductor, junto con dos teléfonos celulares que fueron incautados como parte del material probatorio.

Ante la imposibilidad del conductor de justificar la procedencia del dinero, fue capturado y puesto a disposición de las autoridades judiciales competentes.

El teniente coronel Jaime Hernán Rojas Parra, comandante encargado de la Policía del Putumayo, destacó la importancia del operativo y señaló que el dinero podría estar relacionado con redes criminales dedicadas a actividades ilícitas.

Cayó sujeto por presunto lavado de activos en Putumayo

“Este dinero, que aparentemente no tiene justificación para su traslado, podría estar vinculado a actividades ilegales que afectan la seguridad y el bienestar de nuestros ciudadanos”, aseguró el uniformado.

Por el momento, las autoridades continúan con la investigación para establecer el origen y destino de los recursos, mientras reiteran su compromiso en la lucha contra el lavado de activos, delito que suele financiar estructuras dedicadas al narcotráfico y otras economías ilícitas en la región.

Finalmente, la Policía Nacional hizo un llamado a la ciudadanía para que siga colaborando con información que contribuya a desmantelar redes criminales y fortalecer la seguridad en el departamento del Putumayo.