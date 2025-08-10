CANAL RCN
Colombia

Alias ‘El Negro’ fue recapturado por el feminicidio de Kelly de Arco en Barranquilla

El señalado fue procesado inicialmente por porte ilegal de armas de fuego.

Foto: Fiscalía

Noticias RCN

octubre 08 de 2025
08:44 a. m.
Eduar Alfonso Castro Daza, conocido como alias ‘Máquina’ o ‘El Negro’, fue recapturado en la tarde del martes 7 de octubre por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, con apoyo de la Sijin y el Batallón Militar N.° 2.

El operativo se realizó luego de que la Fiscalía General de la Nación revaluara el caso en su contra, relacionado con el asesinato de su expareja Kelly Jhoana de Arco, una mujer de 34 años.

Los hechos ocurrieron el pasado domingo dentro de su conjunto residencial ubicado en el barrio Ciudadela 20 de Julio, en Barranquilla, cuando el sujeto le disparó siete veces.

El delito por el que fue procesado Eduar Alfonso Castro

Las autoridades comunicaron que el presunto agresor se presentó voluntariamente poco tiempo después en la estación de policía ubicada en el barrio El Bosque. Según el reporte policial, el hombre habría actuado motivado por celos tras la ruptura ocurrida hace cerca de un mes.

Inicialmente, Castro Daza fue procesado por porte ilegal de armas de fuego, delito por el cual un juez le otorgó la libertad. Sin embargo, tras nuevas valoraciones, el ente acusador decidió cambiar la tipificación del delito a feminicidio, lo que permitió su recaptura inmediata y la reactivación del proceso judicial por el crimen.

Presunto agresor fue trasladado a la URI

La diligencia se desarrolló justo cuando el sujeto estaba a punto de abandonar las instalaciones donde permanecía retenido. Los agentes del CTI lograron interceptarlo a tiempo y trasladarlo nuevamente a la Unidad de Reacción Inmediata (URI), donde será judicializado por el asesinato que generó gran conmoción en Barranquilla.

Kelly Jhoana de Arco ya había presentado denuncias contra Castro Daza. Según las autoridades locales, el agresor cuenta con antecedentes delictivos.

Feminicidios en Atlántico en 2025

De acuerdo con el más reciente informe del Observatorio Feminicidios Colombia, entre enero y agosto de 2025 se registraron 40 feminicidios en Atlántico. El departamento ocupa el tercer lugar con más casos registrados en Colombia, antecedido por Antioquia y Bogotá.

