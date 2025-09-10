CANAL RCN
Colombia

Robo en semáforo de Ciudad Berna: rompieron vidrio de un carro y fueron capturados

Los sujetos aprovecharon el cambio de semáforo para robar a personas que se encontraban dentro de un vehículo.

Foto: Policía Nacional

Noticias RCN

octubre 09 de 2025
10:32 a. m.
En medio de un operativo en el barrio Ciudad Berna, ubicado en la localidad de Antonio Nariño, la Policía Nacional capturó a tres personas por el delito de hurto.

Los hechos ocurrieron en el barrio Ciudad Berna, cuando voces de auxilio alertaron a los patrulleros sobre el hurto a unos ciudadanos que se desplazaban en un vehículo.

Según el reporte de la Policía Metropolitana de Bogotá, los presuntos responsables habrían aprovechado un cambio de semáforo para romper uno de los vidrios del automóvil y robar los elementos personales de las personas.

“Gracias a la oportuna reacción de las zonas de atención y a la activación del Plan Candado, se logra interceptar y capturar a estas tres personas logrando la recuperación de los elementos hurtados”, informó el mayor Cristian Niño, comandante Estación de Policía Antonio Nariño (E).

Presuntos responsables contaban con anotaciones judiciales

Tras concretarse la captura, dos de los presuntos responsables cuentan con antecedentes judiciales por feminicidio y hurto agravado y calificado, según registros del Sistema Penal Oral Acusatorio.

Los detenidos, cuyas edades oscilan entre los 27 y 33 años, junto con los elementos incautados durante los procedimientos, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su judicialización.

Antonio Nariño registra caída del 4 % en hurtos y más de 545 capturas en 2025

Según el reporte policial, durante lo corrido de 2025 se registró en la localidad de Antonio Nariño una reducción del 4 % en los casos de hurto a personas, lo que representa 67 incidentes menos en comparación con el mismo periodo de 2024.

Además, se han efectuado más de 545 capturas por diversos delitos, reflejando el impacto de las acciones coordinadas entre las fuerzas del orden y las entidades judiciales.

La Policía Metropolitana de Bogotá invitó a la ciudadanía a continuar denunciando hechos que pongan en peligro a la comunidad a través de la línea 123.

