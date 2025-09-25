Así sorprendieron a tres ladrones armados que intentaron robar una vivienda en Bogotá

En las últimas horas, la Policía capturó a tres personas que intentaban robar una casa en Bogotá.

El hecho se presentó en la localidad de Engativá, puntualmente en el barrio conocido como Unir. Los policías estaban realizando las labores de patrullaje frecuentes, pero se percataron de que tres personas salían de manera extraña de una residencia.

Ladrones tenían una peligrosa arma

Para confirmar sus sospechas, se acercaron a estos sujetos. Sin embargo, estas tres personas comenzaron a huir cuando vieron que los policías se acercaban. Con esta reacción, se confirmó que había algo por descubrir.

La situación se tornó en una persecución que no dejó lesionados. Al final, las autoridades pudieron interceptarlos y capturarlos. En su poder, los delincuentes extranjeros tenían tres pistolas, incluyendo una Mini Uzi modificada.

Resulta que esta arma, fabricada en Israel, corresponde una a metralleta pequeña que se ha usado en varias guerras. Esto la hace una pistola famosa, pero también muy peligrosa si está en manos equivocadas.

Días atrás, ladrón se dio duro golpe tras intentar robar una vivienda

Hace algunos días, la Policía había capturado a dos hombres que quedaron atrapados al intentar entrar a un edificio para robar. El hecho se presentó en la localidad de Barrios Unidos.

Los delincuentes idearon la forma de treparse hasta el tejado de una vivienda en el barrio Alcázares. Después de dañar la estructura, intentaron entrar. Sin embargo, la central de radio reportó lo que estaba ocurriendo.

Acompañados del dueño de la propiedad, los policías llegaron al sitio y sorprendieron a los ladrones. Uno de ellos intentó escapar, pero se dio un duro golpe al caer. El otro se quedó quieto y lo ayudaron a bajar.

Durante 2025 (hasta agosto), se presentaron 4.061 hurtos a residencias. Un año atrás, hubo 4.184; por lo cual se presentó una reducción del 2.9%. Este año, las localidades más azotadas por este crimen han sido Suba, Engativá, Usaquén, Kennedy y Fontibón.