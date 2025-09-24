CANAL RCN
Colombia

Músico fue contratado para una fiesta familiar en Bogotá y tras asistir, acechó a una menor para abusar de ella

Fue capturado por el CTI y acusado de someter a la niña a vejámenes sexuales.

Musico abusador en Bogotá
Foto: Fiscalía

Noticias RCN

septiembre 24 de 2025
09:39 p. m.
La Fiscalía General de la Nación, a través de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA), presentó ante un juez de control de garantías a David Díaz Hernández, presuntamente implicado en agresiones sexuales contra una niña de 13 años.

Pequeña de 8 años era obligada por su padrastro a ver contenido pornográfico para someterla a vejámenes
Según la investigación, los hechos habrían comenzado durante un evento familiar realizado el 11 de noviembre de 2024 en el barrio Paraíso Mirador, sur de Bogotá, donde este sujeto fue contratado por los padres de la menor para tocar como músico.

Músico se ganó la confianza de una menor en una fiesta en Bogotá para abusar de ella

El material probatorio reveló que el hombre buscó ganarse la confianza de la menor durante la fiesta y logró obtener su número de celular.

Luego, mediante mensajes de texto, la habría convencido para encontrarse con él en distintos momentos, donde presuntamente cometió agresiones sexuales repetidas.

De acuerdo con la investigación, los abusos ocurrieron en varias oportunidades entre noviembre de 2024 y enero de 2025.

Capturan a músico que abusó de una menor de 13 años en Bogotá

Frente a estos hechos, la Fiscalía le imputó el delito de acceso carnal abusivo con actos sexuales con menor de 14 años.

VIDEO | Salió de prisión tras 12 años y lo atraparon robando una moto en pleno centro de Bogotá
Durante las audiencias de control de garantías, no aceptó los cargos en su contra. Un juez decidió imponerle medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras avanza el proceso judicial por los presuntos abusos.

