Capturan a tres personas que transportaban 21.000 galones de petróleo crudo sin documentación legal

En un operativo de control vial realizado por la Policía Nacional, fueron capturadas tres personas que transportaban 21.000 galones de petróleo crudo sin los documentos que acreditaran su procedencia legal.

RELACIONADO Capturan a presunto ladrón en Ciudad Bolívar con dispositivo para bloquear señales

Capturaron a tres personas que transportaban petróleo crudo

El procedimiento se llevó a cabo en el corregimiento de Palermo, sobre la vía que comunica a Barranquilla con Santa Marta.

De acuerdo con las autoridades, el operativo fue ejecutado por uniformados luego de que estos recibieran información de una fuente humana que alertó sobre el traslado irregular de hidrocarburos en la zona.

Al inspeccionar los tractocamiones, los agentes comprobaron que los conductores no contaban con los soportes que demostraran la legalidad del cargamento.

Las primeras investigaciones apuntan a que el petróleo crudo habría sido robado en el departamento del Cesar, y posteriormente movilizado hacia el norte del país con fines ilícitos.

Los tres detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, y deberán responder por el delito de apoderamiento de hidrocarburos, sus derivados, biocombustibles o mezclas que los contengan, contemplado en el Código Penal colombiano.

La Policía capturó a sujetos que transportaban 21.000 galones de petróleo

El teniente coronel Julio Alexander Beltrán Torres, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Santa Marta, se refirió a la operación.

“La Policía capturó a tres personas que transportaban 21.000 galones de petróleo crudo en tracto mulas y que no contaban con la documentación legal requerida. Al inspeccionar los vehículos se confirmó que los conductores no contaban con los soportes que acreditan la legalidad del crudo”, aseguró.

También indicó que la institución mantiene “su compromiso con la seguridad ciudadana y la protección de los recursos del país”.