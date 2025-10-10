Detalles del asesinato del magistrado del Consejo Superior de la Judicatura: ya hay un capturado

El director de la Policía, general Carlos Fernando Triana, entregó detalles sobre el asesinato del magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, Álvaro Restrepo Valencia; ocurrido hace algunas horas.

De acuerdo con el general Triana, el magistrado se encontraba en un restaurante en el municipio de Chinchina en Caldas. Estaba junto a su familia, cuando unos delincuentes irrumpieron e intentaron llevar a cabo un robo.

Autoridades investigan lo ocurrido

Uno de los sujetos abordó a uno de sus allegados para robarlo. Uno de los funcionarios adscritos a la Unidad Nacional de Protección (UNP) reaccionó. El trágico desenlace fue el fallecimiento de Restrepo.

En aras de esclarecer lo ocurrido, un grupo especial de la Fiscalía y la Policía se desplazó hacia el sitio de los hechos, en donde se hizo un recorrido científico. El primer avance es que fue capturado un sospechoso y se incautó un arma, la cual será sometida a investigación para saber si fue la que se utilizó en el crimen.

El magistrado era consejero seccional de la Judicatura de Cundinamarca – Amazonas. Además, se confirmó que el restaurante queda sobre la vía que conecta a Pereira con Manizales.

Con respecto a su trayectoria, se supo que era abogado de la Universidad de Caldas, contaba con una especialización en Derecho Comercial y Financiero de la misma institución, en Derecho Tributario y Probatorio de la Universidad Católica y en Derecho Constitucional y Administrativo de la Universidad del Tolima.

Reacciones en la Rama Judicial

A través de redes sociales, varias instituciones de la Rama Judicial se pronunciaron, así como las autoridades locales.

Consejo Superior de la Judicatura:

El doctor Restrepo Valencia se destacó por su compromiso con la justicia, su integridad profesional y su dedicación al servicio público. Su fallecimiento constituye una pérdida irreparable para la Rama Judicial y para todos quienes tuvieron el honor de conocerlo y trabajar a su lado.

Comisión Nacional de Disciplina Judicial

La violencia que, independientemente de su origen y motivaciones, afecta a los colombianos y, en este caso, golpea a la Rama Judicial, debe ser rechazada por toda la sociedad.

Gobernación de Caldas: