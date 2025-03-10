CANAL RCN
Colombia

Declaran inimputable a mujer que asesinó a su hija en Manizales: esta fue la razón

La menor de 2 años fue atacada con un arma blanca por su madre en julio de 2021.

FOTO: Freepik

Noticias RCN

octubre 03 de 2025
02:45 p. m.
El Juzgado Quinto Penal del Circuito de Manizales declaró inimputable a Gloria Estela Quintero Muñoz, quien en julio de 2021 asesinó a su hija de dos años dentro de una vivienda del barrio San José.

Según el fallo, la mujer no tenía capacidad de comprender la ilicitud de sus actos debido a un trastorno neurológico derivado de un infarto cerebral.

El dictamen médico detrás de la decisión del Juzgado

“En consecuencia, aunque el hecho típico y antijurídico está probado, la ausencia de imputabilidad impide atribuirle responsabilidad penal a la procesada”, argumenta el Juzgado Quinto Penal.

El dictamen médico forense concluyó que Quintero Muñoz presentaba una alteración cerebral con impacto funcional en el momento de los hechos, lo que llevó al juez a aplicar la figura de inimputabilidad.

La menor fue atacada con un arma blanca, sufriendo heridas en la mejilla, el cuello, la palma de la mano y un dedo, lo que evidenció que intentó defenderse.

Inimputabilidad por trastorno cerebral

La decisión judicial se basó en la evaluación del doctor José Gregorio Meza Azuero, quien determinó que no existía evidencia de simulación o encubrimiento voluntario del trastorno mental.

Actualmente, Gloria Estela Quintero permanece internada en la clínica San Juan de Dios de Manizales bajo tratamiento psiquiátrico.

Sin embargo, la resolución generó inconformidad en sectores sociales y organizaciones de derechos humanos. La abogada Jeniffer Cotacio advirtió que la figura de inimputabilidad deja un vacío legal frente a la reparación de las víctimas y la protección de los menores, especialmente en casos de violencia intrafamiliar.

Este caso vuelve a poner en la agenda pública el aumento de hechos de violencia intrafamiliar en esta región del país.

Manizales también registró otro hecho similar a mediados del año que involucra a una mujer de 21 años que asesinó a su hija dentro de una vivienda ubicada en el barrio San Sebastián.

Expertos y defensores de derechos de la niñez insisten en la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención, atención y protección para evitar tragedias irreparables como la ocurrida en Manizales.

El ente acusador y la defensa de la víctima apelaron a la decisión, por lo que será el Tribunal Superior de Manizales el que se pronuncie en segunda instancia.

