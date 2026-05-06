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Valle del Cauca declara emergencia humanitaria en 40 municipios por cierre de 2.000 servicios médicos

Las EPS adeudan $7 billones a hospitales públicos y privados, generando ocupación hospitalaria del 220% y desabastecimiento de medicamentos en el departamento.

Noticias RCN

junio 05 de 2026
04:39 p. m.
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La Gobernación del Valle del Cauca declaró emergencia humanitaria en sus 40 municipios tras el cierre de aproximadamente 2.000 servicios médicos, consecuencia directa de las deudas millonarias que las Entidades Promotoras de Salud (EPS) mantienen con centros hospitalarios públicos y privados del departamento.

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La medida busca presionar acciones inmediatas ante el colapso del sistema sanitario regional.

De acuerdo con la Gobernación, las EPS adeudan cerca de $7 billones a instituciones de salud del departamento, en su mayoría entidades intervenidas por el Gobierno Nacional.

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Más de 2.000 servicios médicos cerrados en Valle del Cauca

Esta situación crítica por deudas de las EPS ha provocado la suspensión de servicios esenciales, desabastecimiento de medicamentos y una sobreocupación hospitalaria que alcanza el 220%, más del doble de la capacidad instalada.

"Seguimos sin la entrega de medicamentos, tenemos una oferta de servicios disminuida, eso ha provocado una desatención de las personas que produce un empeoramiento de la enfermedad y un incremento de la mortalidad esperada", advirtió María Cristina Lesmes, secretaria de Salud de Valle.

La declaratoria de emergencia humanitaria representa el reconocimiento oficial de que el sistema de salud vallecaucano no puede continuar operando bajo las condiciones actuales.

Las instituciones hospitalarias reportan imposibilidad para atender nuevos pacientes, con algunos centros médicos cerrando incluso sus servicios de urgencias debido a la falta de recursos económicos.

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Esta es la grave emergencia de salud en Valle del Cauca

La gobernadora de Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, detalló la gravedad de la situación en su departamento:

Va a haber un momento en que ya no vamos a poder atender más pacientes, y en algunas instituciones grandes se han cerrado ya los servicios, ya ni siquiera en urgencias los quieren atender.

La Gobernación anunció que presentará una acción popular ante el Ministerio de Salud, el Ministerio de Hacienda y la Adress (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud), solicitando acompañamiento urgente en la resolución de esta crisis. La medida busca obligar a las entidades nacionales a intervenir directamente en el conflicto financiero.

El departamento del Valle del Cauca permanece en alerta amarilla mientras las autoridades regionales esperan respuestas concretas del nivel nacional.

La situación afecta directamente a millones de usuarios del sistema de salud que enfrentan la negación de servicios médicos, procedimientos quirúrgicos postergados y la imposibilidad de acceder a tratamientos y medicamentos esenciales para condiciones crónicas y agudas.

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