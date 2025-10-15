Denuncian hostigamiento y seguimiento a funcionarios de fundación de venezolanos en Bogotá

La defensora de derechos humanos y directora de la Fundación Juntos Se Puede, Ana Karina García, denunció este 15 de octubre que su equipo de trabajo está siendo objeto de hostigamientos y seguimientos en Bogotá.

El hecho ocurrió dos días después del ataque armado contra los activistas venezolanos Luis Alejandro Peche y Yendri Velásquez, quienes fueron baleados en el norte de la ciudad.

Mi asistente acaba de ser interceptada a dos cuadras de su casa por dos hombres venezolanos, quienes le preguntaron si trabajaba conmigo y en la fundación. Cuando respondió que sí, le arrebataron el celular de manera violenta.

Ana Karina García detalló que, además del robo, ha notado vigilancia sospechosa en las inmediaciones de su casa y de la sede de la fundación.

Una camioneta con placas venezolanas ha estado merodeando la fundación y también mi vivienda.

Ante esta situación, hizo un llamado urgente a la Defensoría del Pueblo, la Cancillería y el presidente Gustavo Petro para que se tomen medidas de protección tanto para ella como para su familia y su equipo.

Este grave caso se da en un contexto de preocupación por la seguridad de los refugiados venezolanos que desarrollan actividades políticas o de derechos humanos en Colombia.

El pasado 13 de octubre, los activistas Luis Alejandro Peche y Yendri Velásquez fueron víctimas de un ataque sicarial cuando salían de su vivienda en el norte de Bogotá.

Ambos fueron interceptados por dos hombres armados que les dispararon en repetidas ocasiones antes de huir en un vehículo gris, el cual fue posteriormente incautado por la Policía tras un operativo de plan candado.

Peche y Velásquez, un consultor político y un defensor de derechos humanos respectivamente, permanecen internados en la clínica Reina Sofía, donde se recuperan de las heridas.

Uno de ellos se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos, mientras el otro se recupera en una habitación del mismo centro médico. Ambos han requerido intervenciones quirúrgicas, pero están fuera de peligro.

Los dos activistas habían llegado a Colombia hace varios meses huyendo de la persecución política en Venezuela, y gestionaban ante las autoridades su proceso de protección internacional.