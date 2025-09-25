Hijo de ‘Papá Pitufo’ fue capturado en Cartagena por agredir brutalmente a su pareja

Durante la noche del 24 y madrugada de este 25 de septiembre, fue capturado el hijo de ‘Papá Pitufo’, Juan Diego Marín Franco, en un apartamento de Manzanillo del Mar, Cartagena.

Al parecer, el hijo del zar del contrabando habría agredido brutalmente a su esposa en varias oportunidades con un puñal mientras pasaban unos días de vacaciones. La mujer de 32 años se encuentra bajo observación en una unidad de cuidados intermedios.

Mujer fue atacada con arma blanca

Las autoridades recibieron una llamada en la que supieron lo que estaba pasando, por lo que pudieron intervenir y capturar a Marín Franco en flagrancia, quien podría responder por violencia intrafamiliar y tentativa de homicidio. El hecho se habría presentado en medio de una fuerte discusión.

“En el lugar de los hechos se halla a una mujer que presentaba heridas con arma cortopunzante, producidas por el individuo que la acompañaba, al parecer su pareja sentimental. Este individuo, de 38 años, oriundo de Cali, fue puesto a disposición de la autoridad judicial”, comentó el general Gelver Peña, comandante de la Policía de Cartagena.

Marín Franco está en la URI de Canapote. Permanecerá en este sitio mientras se avanzan los respectivos procedimientos judiciales.

¿Quién es ‘Papá Pitufo’?

Diego Marín Buitrago, conocido por su alias de Papá Pitufo, fue la cabeza de una estructura detrás de aproximadamente el 80% del contrabando que ingresaba a Colombia. Se cree que hubo sobornos, tanto con dinero como con objetos costosos, dirigidos a agentes de la Polfa y de la Dian. Esto, con el fin de facilitar el ingreso ilícito de productos.

Este hombre está en Portugal y el Tribunal Supremo de ese país avaló su libertad inmediata. ‘Papá Pitufo’ salió de Colombia en 2024, cuando viajó hacia España.

Tras la solicitud de la Fiscalía, la Interpol emitió circular roja contra el zar del contrabando. Para el ente acusador, había riesgo de que huya al momento de la audiencia de acusación, la cual se desarrollará en Colombia el próximo 13 de noviembre.