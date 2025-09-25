CANAL RCN
Colombia Video

Hijo de ‘Papá Pitufo’ fue capturado en Cartagena por agredir brutalmente a su pareja

Juan Diego Marín Franco, de 36 años, es hijo del llamado zar del contrabando.

Noticias RCN

septiembre 25 de 2025
02:57 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Durante la noche del 24 y madrugada de este 25 de septiembre, fue capturado el hijo de ‘Papá Pitufo’, Juan Diego Marín Franco, en un apartamento de Manzanillo del Mar, Cartagena.

Interpol emitió circular roja contra ‘Papá Pitufo’: esta libre desde hace un año en Europa
RELACIONADO

Interpol emitió circular roja contra ‘Papá Pitufo’: esta libre desde hace un año en Europa

Al parecer, el hijo del zar del contrabando habría agredido brutalmente a su esposa en varias oportunidades con un puñal mientras pasaban unos días de vacaciones. La mujer de 32 años se encuentra bajo observación en una unidad de cuidados intermedios.

Mujer fue atacada con arma blanca

Las autoridades recibieron una llamada en la que supieron lo que estaba pasando, por lo que pudieron intervenir y capturar a Marín Franco en flagrancia, quien podría responder por violencia intrafamiliar y tentativa de homicidio. El hecho se habría presentado en medio de una fuerte discusión.

“En el lugar de los hechos se halla a una mujer que presentaba heridas con arma cortopunzante, producidas por el individuo que la acompañaba, al parecer su pareja sentimental. Este individuo, de 38 años, oriundo de Cali, fue puesto a disposición de la autoridad judicial”, comentó el general Gelver Peña, comandante de la Policía de Cartagena.

Marín Franco está en la URI de Canapote. Permanecerá en este sitio mientras se avanzan los respectivos procedimientos judiciales.

¿Quién es ‘Papá Pitufo’?

Diego Marín Buitrago, conocido por su alias de Papá Pitufo, fue la cabeza de una estructura detrás de aproximadamente el 80% del contrabando que ingresaba a Colombia. Se cree que hubo sobornos, tanto con dinero como con objetos costosos, dirigidos a agentes de la Polfa y de la Dian. Esto, con el fin de facilitar el ingreso ilícito de productos.

'Papá Pitufo' recuperará su libertad inmediata: esto decidió un Tribunal Supremo de Portugal
RELACIONADO

'Papá Pitufo' recuperará su libertad inmediata: esto decidió un Tribunal Supremo de Portugal

Este hombre está en Portugal y el Tribunal Supremo de ese país avaló su libertad inmediata. ‘Papá Pitufo’ salió de Colombia en 2024, cuando viajó hacia España.

Tras la solicitud de la Fiscalía, la Interpol emitió circular roja contra el zar del contrabando. Para el ente acusador, había riesgo de que huya al momento de la audiencia de acusación, la cual se desarrollará en Colombia el próximo 13 de noviembre.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Ejército Nacional

Mujer se hizo pasar por capitana para ingresar a reuniones militares e infiltrarse en seguridad presidencial

Artistas

Este fue el devastador mensaje de la mamá de B-King tras su muerte en México

Catatumbo

Dos hombres fueron asesinados y otro resultó herido en zona rural del Catatumbo, Norte de Santander

Otras Noticias

Salario mínimo

En esto quedaría el auxilio de transporte en Colombia si el salario mínimo aumenta a 1.600.000 pesos

Las reuniones sobre la discusión del salario mínimo se han puesto en marcha. Esto se sabe

Supersociedades

Los clubes del FPC que tienen más accionistas y con inversionistas extranjeros

La Superintendencia de Sociedades reveló el listado de los clubes del fútbol colombiano con más accionistas.

Viral

Confunden a Westcol con Maluma y el streamer reacciona: “Está pasando mucho”

OMS

OMS responde ante la polémica asociación entre el autismo y el acetaminofén

Artistas

Dolor profundo en la música: murió reconocido cantante tras un trágico e inesperado accidente