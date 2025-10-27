Capturan en Barbosa a alias Yuli, señalada por tráfico de estupefacientes

En una nueva acción contra el microtráfico en el departamento de Santander, la Policía Nacional logró la captura de Yuli Rodríguez, conocida como alias Yuli, quien era requerida por las autoridades por el delito de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes.

Cayó en Antioquia alias Yuli

La detención se efectuó en el barrio Gaitán del municipio de Barbosa, durante labores de patrullaje y control desarrolladas por unidades del Nuevo Modelo del Servicio de Policía orientado a las personas y los territorios.

“La Policía Nacional de Colombia, a través de las patrullas del Nuevo Modelo del Servicio de Policía orientado a las personas y los territorios, materializó la captura por orden judicial de Yuli Rodríguez, de 36 años de edad, quien era requerida por el Juzgado Promiscuo Municipal de Güepsa por el delito de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes”, indicó la Policía.

Los uniformados interceptaron una motocicleta y, al verificar la identidad de su conductora, confirmaron que existía una orden de captura vigente emitida por el Juzgado Promiscuo Municipal de Güepsa.

Según el reporte oficial, la mujer, de 36 años, intentó destruir un teléfono celular al momento de su aprehensión, presuntamente para eliminar posibles evidencias.

Capturan en Barbosa a alias Yuli, buscada por tráfico de drogas

El dispositivo fue recuperado e incautado como material probatorio dentro del proceso judicial.

Rodríguez, quien ya presentaba varias anotaciones por diferentes delitos, fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación, y posteriormente un juez le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

Las autoridades destacaron este resultado como parte de la estrategia de lucha frontal contra el microtráfico en Santander.

“La ley prevalecerá, y toda persona con cuentas pendientes ante la justicia será puesta a disposición de las autoridades. Nuestra misión es proteger la seguridad y tranquilidad de los santandereanos”, señaló un vocero de la Policía Nacional.