Sujetos fingieron ser empleados de una licorera para esconder casi 200 botellas adulteradas en Bogotá

En las últimas horas, la Policía logró la captura de dos hombres que se movilizaban en un vehículo cargado con licor falsificado, intentando engañar a los uniformados para evitar ser descubiertos.

RELACIONADO Conductor que arrolló a contratistas del Metro de Medellín dio positivo en la prueba de alcoholemia

Ambos fueron detenidos y deberán responder ante las autoridades por los delitos de falsedad marcaria y corrupción de alimentos.

Fingieron ser empleados de una licorera para esconder botellas adulteradas

El operativo se registró en la calle 72 con carrera 102, en Bogotá, donde patrullas de la Policía adelantaban labores de control y vigilancia.

En medio de los recorridos, los uniformados notaron la actitud sospechosa de un vehículo que se desplazaba por la zona, por lo que decidieron detenerlo para realizar una verificación.

Al momento de la inspección, los ocupantes del carro se mostraron visiblemente nerviosos. Durante la revisión del interior del automotor, los agentes hallaron varias botellas de aguardiente que levantaron sospechas sobre su procedencia.

¿Cómo se dieron cuenta que eran botellas adulteradas?

Cuando los policías pidieron las certificaciones correspondientes, los hombres aseguraron que eran trabajadores de una empresa de licores y que el producto que transportaban era completamente legal.

Sin embargo, las autoridades procedieron a verificar la información, comprobando que ninguno de los dos capturados pertenecía a la compañía que mencionaban.

Ante las inconsistencias detectadas, se solicitó la presencia de un perito especializado, quien realizó un análisis técnico de las botellas encontradas. Tras el examen, se confirmó que el contenido era licor adulterado.

En total, fueron 197 botellas de aguardiente falsificado las que fueron incautadas por las autoridades. Tanto el licor como el vehículo quedaron bajo custodia judicial mientras avanza la investigación.

Mientras tanto, los dos capturados, de 33 y 45 años, fueron puestos a disposición de la autoridad competente para responder por los delitos que se les atribuyen.