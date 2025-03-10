CANAL RCN
Colombia

Capturan en Barranquilla a uno de los jefes y a 6 presuntos integrantes de ‘Los Costeños’

El grupo criminal ejercía control territorial mediante la venta de estupefacientes al menudeo, apoyándose en puntos fijos y viviendas adaptadas para coordinar reuniones, esconder armas y almacenar droga.

Foto: Policía Nacional

Noticias RCN

octubre 03 de 2025
01:44 p. m.
Un operativo conjunto entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación permitió la captura de siete presuntos miembros del grupo delincuencial organizado ‘Los Costeños’, entre ellos el supuesto jefe de zona de la estructura criminal en Barranquilla.

Cayó en Barranquilla uno de los jefes de la banda 'Los Costeños'

Las diligencias, que se llevaron a cabo en los barrios Rebolo y en el corregimiento de Palermo, en Magdalena, fueron el resultado de tres meses de investigación en los que las autoridades lograron identificar a los integrantes de la organización y ubicar varios inmuebles utilizados como fachadas para sus actividades ilegales.

Durante los allanamientos se incautó un revólver, un teléfono celular y 150.000 pesos en efectivo, elementos que, según los investigadores, estarían relacionados con el accionar delincuencial de la banda.

Las pesquisas apuntan a que este grupo ejercía control territorial en el barrio Rebolo mediante la venta de estupefacientes al menudeo, apoyándose en puntos fijos y viviendas adaptadas para coordinar reuniones, esconder armas y almacenar droga.

De acuerdo con las autoridades, las rentas ilícitas generadas por estas actividades podrían superar los 20 millones de pesos mensuales.

“Tras tres meses de investigación, los uniformados lograron identificar a los integrantes de la organización y ubicar los inmuebles que servían como fachadas para sus actividades ilícitas. En el procedimiento fueron incautados un arma de fuego tipo revólver, un teléfono celular y $150.000 en efectivo, elementos que estarían vinculados a la actividad criminal”, se lee en el comunicado de la Policía.

Capturan a seis presuntos integrantes de 'Los Costeños'

El comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, el brigadier general Edwin Masleider Urrego Pedraza, destacó la importancia del resultado.

“Este resultado demuestra el trabajo articulado de la Policía Nacional y la Fiscalía para desarticular estructuras criminales que afectan directamente a nuestros jóvenes y comunidades. Invitamos a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad delictiva a la línea 123 o al número contra el crimen 3178965523, con absoluta reserva de la información”.

