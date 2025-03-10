Esquema de seguridad de Alfredo Saade sufrió grave accidente en Cesar: pide que se investigue

En horas de la noche del jueves 2 de octubre se registró un delicado accidente de tránsito en la vía que comunica el corregimiento de Casacará con el municipio de Codazzi, en Cesar.

De acuerdo con Alfredo Saade, en el grave accidente de tránsito se vio involucrado su esquema de seguridad, en el que iban cuatro personas.

El vehículo de Saade impactó violentamente contra un árbol. Los lesionados fueron trasladados a un centro asistencial donde se recuperan de las heridas.

Así fue el accidente del esquema de seguridad de Alfredo Saade

El reporte inicial de las autoridades indica que “se presentó un siniestro vial donde resultaron lesionados Jhonatan Rojas, Josué Uribe Merchán, Óscar Meneses y Libardo Ballesteros, estado clínico estable”.

El conductor del vehículo “manifestó que perdió el control al intentar esquivar un animal, impactando contra un árbol”.

El informe asegura que los funcionarios fueron trasladados en ambulancia a la Clínica Sermultisalud del municipio de Agustín Codazzi. El accidente fue confirmado por el propio Saade:

Lamento informar que mi esquema de seguridad acaba de sufrir un grave accidente llegando a la ciudad de Codazzi, en el departamento del cesar. Muy agradecido con el señor alcalde Hernán Baquero por su ayuda inmediata.

RELACIONADO Pacto Histórico desconoció la candidatura de Alfredo Saade y advirtió que está inhabilitado

Alfredo Saade pidió investigar el accidente de su esquema de seguridad

A través de su cuenta de X, Saade pidió al presidente Petro, a la UNP, a la Fiscalía y a la Procuraduría “hacer investigación exhaustiva en cuanto al accidente ocurrido a mi esquema de seguridad”.

Ojo con el mantenimiento de los vehículos. Aquí estamos al pie del cañón. Agradecido con Dios por salvarle la vida a los cuatro, aunque hubo múltiples fracturas y contusiones, todo va bien.